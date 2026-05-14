V Petržalke začalo horieť auto: Vznikla škoda okolo 15-tisíc eur

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Na Gogoľovej ulici v bratislavskej Petržalke horelo v stredu (13. 5.) poobede auto. Príčinou mala byť technická porucha. Následkom požiaru vznikla škoda približne 15.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
„V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bol požiar osobného automobilu už plne rozvinutý. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali prostredníctvom jedného prúdu vody a požiarisko následne skontrolovali termokamerou,“ uviedol HaZZ. Dodal, že pri požiari sa nikto nezranil.
