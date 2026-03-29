Machala chce namiesto USA skratku SŠA: Redaktorov plánuje pri chybe trestať! Jasný ODKAZ jazykovedcov

Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala
Generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry SR Lukáš Machala
BRATISLAVA - Podpredseda Rady STVR Lukáš Machala opäť rozvíril diskusiu o používaní spisovnej slovenčiny vo verejnoprávnych médiách. Na zasadnutí Rady STVR kritizoval názvy ako Kyjiv či Charkiv a vyhlásil, že Spojené štáty americké sa majú označovať skratkou SŠA. Jeho tvrdenia však narazili na odpor jazykovedcov, ktorí upozorňujú, že zaužívaná skratka USA je v slovenčine štandardná, zrozumiteľná a odporúčaná.

Machala na utorkovom zasadnutí Rady STVR okrem iného riešil, že ho v STVR najviac trápi kvalita slovenského jazyka. "To je katastrofa. Toto nie je Slovenská televízia ani Slovenský rozhlas, to je televízia Juhoafrickej a Azerbajdžanskej republiky. Tu používame všetky možné výrazy, ale nehovoríme po slovensky," vyhlásil Machala. Vadia mu slová ako Kyjiv či Charkiv. "Podľa mňa je to Kyjev a Charkov," pokračoval.

Najväčší rozruch však spôsobil vyhlásením, ako sa podľa neho skrátene majú označovať Spojené štáty americké. "Nie sú to USA ale SŠA. Začnime používať skratky tak, ako sú v slovenčine," vyzval s tým, že na tejto zmene bude striktne trvať. Dodal, že ak sa to nezlepší, tak budú z toho vyvodzovať dôsledky. "Redaktor alebo technik, ktorý dá zlý titulok alebo to zle povie, pôjde s platom dole. Nebudeme toto tolerovať. Tu musí byť slovenčina absolútne brilantná a bezchybná," tvrdí Machala, ktorý žiada, aby sa všade, kde je slovenský ekvivalent zahraničného názvu, aj používal. SŠA je pritom pre ľudí neznáma a nezrozumiteľná skratka, ktorú používa Rusko a Slovákom sa nespája so Spojenými štátmi americkými.

Machala ide chrániť slovenčinu! Nový zákon by mohol firmám prikázať preklad svetových sloganov

Čo hovorí jazykovedný ústav?

Na vyjadrenia generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva kultúry SR Machala zareagoval Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra (JÚĽŠ) SAV. "V slovenčine sa pre názov Spojené štáty americké ustálene používa iniciálová skratka USA. Je zdomácnená a číta sa [ú es á]," vysvetľuje.

Ústav zdôrazňuje, že pre používateľov slovenského jazyka je skratka USA všeobecne zrozumiteľná. "Aj keď skratka SŠA zodpovedá skráteniu slovenského názvu Spojené štáty americké, odporúčame Vám používať všeobecne známu skratku USA," uvádzajú z Jazykovej poradne JÚĽŠ SAV. Pripomínajú, že podobne sa v slovenčine ustálili skratky NATO, UNESCO, UNICEF, CEFTA, WHO a iné.

