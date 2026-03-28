Ministerka kultúry Šimkovičová kritizuje festival Biela noc za satanizmus a okultné rituály na Námestí slobody

BRATISLAVA - Ministerka kultúry Martina Šimkovičová ostro kritizuje festival Biela noc za vystúpenie spojené so satanizmom a okultizmom. Podujatie, ktoré sa konalo počas volebnej noci na bratislavskom Námestí slobody, bolo podľa nej zaťažené politickou ideológiou progresivizmu.
Počas volebnej noci 30. septembra 2023 sa v Bratislave na Námestí slobody konal festival Biela noc, ktorý za predošlých vlád pravidelne získaval dotácie zo štátneho Fondu na podporu umenia. Študenti bratislavskej VŠVU predviedli “vystúpenie“ inšpirované Marinou Abramović, venované témam o globálnom otepľovaní, ktoré sprevádzala nepríjemná depresívna hudba a zvláštne a vulgárne hovorené slovo, informuje tlačový odbor Ministerstva kultúry SR.
Progresívci si počas volebnej noci povolali „na pomoc” najznámejšiu sanatisku, tvrdí Šimkovičová
Podľa ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej je hanebné, že progresívci si počas volebnej noci na Slovensku povolali „na pomoc” najznámejšiu, no verejne samozrejme nepotvrdenú satanistku, s ktorou predvádzali okultné rituály na jednom z hlavných námestí v Bratislave. „Fond na podporu umenia má predovšetkým transparentne a otvorene podporovať podujatia, ktoré nebudú zaťažené politickou ideológiou progresivizmu, nebudú propagovať satanizmus či nahotu na pódiách ako za predošlých vlád,” zdôraznila Šimkovičová.
Moderátor na podujatí počas volebnej noci používal podľa šéfky rezortu kultúry vulgarizmy, ktoré patria medzi vyhľadávané slová na internete späté s porno priemyslom a sexom. „To by sa asi dalo ospravedlniť, keby nebola Biela noc známa tým, že je to obľúbené rodinné podujatie, na ktoré veľmi často rodičia berú aj svoje malé deti. Moderátorsky výstup vyvrcholil opakovaním čísla 666. Všetci dobre vieme, s čím sa toto trojčíslie spája,” objasnila Šimkovičová.
Už pri marketingu na podujatie tvorcovia spomínali Marinu Abramović. Marina Abramović je srbská umelkyňa známa kontroverznými performanciami, kde využíva vlastné telo ako médium. Podľa rezortu jej diela často provokujú a niektorí ju otvorene spájajú so satanizmom a okultizmom. Poukazuje na známe jej vystúpenie, počas ktorého prítomných divákov nechala robiť s jej telom čo sa im zachcelo. Títo diváci tak mali možnosť používať na jej tele rôzne objekty, od pierok, kvetov a parfumu až po reťaze, žiletky či dokonca pištoľ s nábojom. Umelkyňa stála, nič nepovedala a všetko nechala na účastníkoch.
"Ďalším z jej známych kúskov je predstavenie, kde konzumuje hmotu, ktorá vyzerá ako ľudské mäso a má evokovať tento dojem. Rovnako známe sú fotografie z Galavečera MOCA 2011, kde hostia (vrátane celebrít ako Lady Gaga) krájali a jedli tortu v životnej veľkosti, ktorá bola vytvorená podľa podoby samotnej Mariny Abramović a speváčky Debbie Harry. Torta vyzerala ako mäso a krv," spomína rezort.
Známe je podľa neho aj jej dielo Spirit Cooking z 90. rokov, ktoré tiež pridalo ku kontroverzii a vrhlo na umelkyňou podozrenia. Toto dielo pozostáva z bizarných „receptov“ napísaných na stenách galérie prasacou krvou. Abramović uviedla, že dielo malo byť „iba” metaforou pre duchovnú výživu a nemalo sa brať doslova.
Šéfka rezortu kultúry pripomína, že ani v súvislosti s kauzou Epstein nikto nechcel veriť, že by niekto robil to, čo nakoniec cez Epstein files vyplávalo na povrch. Až po čase sa ukázalo, že špekulácie, ktoré kolovali svetom už dlhšie, sú pravdivé. Práve Marina Abramović je spomínaná aj v týchto súboroch v súvislosti so satanizmom. „Názor na to, čo vidíme na fotografiách nech si urobí každý sám,” uzavrela Šimkovičová.