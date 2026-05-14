Proces kompenzácie pre futbalové kluby III. ligy vstupuje do záverečnej fázy

Národná lotériová spoločnosť TIPOS, a. s. informuje, že proces finančnej kompenzácie časti sezóny 2025/2026 pre futbalové kluby III. ligy vstupuje do svojej záverečnej fázy. Po období intenzívnych právnych a administratívnych príprav je zmluvná dokumentácia pripravená na podpis klubom III. ligy a následnú realizáciu finančných plnení.
Celý proces si vyžadoval dôsledné právne a administratívne nastavenie tak, aby vyplácanie finančných prostriedkov prebehlo transparentne, korektne a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami. Príprava mechanizmu bola nevyhnutná pre zabezpečenie právnej istoty všetkých zúčastnených strán a ochranu samotných klubov tretej ligy.
„Plne si uvedomujeme, že samotný proces kompenzácie vytváral na strane klubov neistotu a tlak. Našou prioritou však bolo nastaviť celý systém správne, bezpečne a transparentne. Sme radi, že dnes môžeme potvrdiť pripravenosť zmluvnej dokumentácie a posunúť celý proces do finálnej fázy,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Štefan Vyletel.
Klubom bude distribuovaná zmluvná dokumentácia na kontrolu a podpis. Zároveň boli opätovne vyzvané tie kluby, ktoré doposiaľ nepredložili kompletnú dokumentáciu, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne. Súčasťou podmienok čerpania kompenzácie je aj splnenie dohodnutých marketingových a administratívnych náležitostí. Dodanie kompletnej dokumentácie zostáva nevyhnutnou podmienkou pre uvoľnenie finančných prostriedkov.
TIPOS ako dlhodobý a najvýznamnejší podporovateľ športu na Slovensku pristúpil k riešeniu tejto situácie s maximálnou zodpovednosťou, keďže mu mimoriadne záležalo na zachovaní kontinuity futbalovej sezóny, finančnej stabilite klubov a podpore športovcov na všetkých úrovniach. Uvedomujeme si význam športu pre spoločnosť aj regióny a vážime si všetkých, ktorí sa športu aktívne venujú, organizujú ho alebo ho dlhodobo podporujú.
Napriek tomu, že spoločnosť TIPOS danú situáciu nespôsobila, boli sme pripravení dobrovoľne prevziať príslušné záväzky a pomôcť v maximálnej možnej miere s cieľom zabezpečiť čo najlepšie riešenie vzniknutej situácie. TIPOS týmto zároveň ďakuje klubom tretej ligy za trpezlivosť, korektný prístup a spoluprácu počas celého procesu. V prípade bezproblémového doručenia všetkých podkladov sa očakáva realizácia finančných plnení v čo najkratšom možnom čase.
