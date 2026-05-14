Proces kompenzácie pre futbalové kluby III. ligy vstupuje do záverečnej fázy

Národná lotériová spoločnosť TIPOS, a. s. informuje, že proces finančnej kompenzácie časti sezóny 2025/2026 pre futbalové kluby III. ligy vstupuje do svojej záverečnej fázy. Po období intenzívnych právnych a administratívnych príprav je zmluvná dokumentácia pripravená na podpis klubom III. ligy a následnú realizáciu finančných plnení.

Celý proces si vyžadoval dôsledné právne a administratívne nastavenie tak, aby vyplácanie finančných prostriedkov prebehlo transparentne, korektne a v súlade so všetkými legislatívnymi požiadavkami. Príprava mechanizmu bola nevyhnutná pre zabezpečenie právnej istoty všetkých zúčastnených strán a ochranu samotných klubov tretej ligy.

„Plne si uvedomujeme, že samotný proces kompenzácie vytváral na strane klubov neistotu a tlak. Našou prioritou však bolo nastaviť celý systém správne, bezpečne a transparentne. Sme radi, že dnes môžeme potvrdiť pripravenosť zmluvnej dokumentácie a posunúť celý proces do finálnej fázy,“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti TIPOS Štefan Vyletel.

Klubom bude distribuovaná zmluvná dokumentácia na kontrolu a podpis. Zároveň boli opätovne vyzvané tie kluby, ktoré doposiaľ nepredložili kompletnú dokumentáciu, aby tak urobili v čo najkratšom možnom termíne. Súčasťou podmienok čerpania kompenzácie je aj splnenie dohodnutých marketingových a administratívnych náležitostí. Dodanie kompletnej dokumentácie zostáva nevyhnutnou podmienkou pre uvoľnenie finančných prostriedkov.

TIPOS ako dlhodobý a najvýznamnejší podporovateľ športu na Slovensku pristúpil k riešeniu tejto situácie s maximálnou zodpovednosťou, keďže mu mimoriadne záležalo na zachovaní kontinuity futbalovej sezóny, finančnej stabilite klubov a podpore športovcov na všetkých úrovniach. Uvedomujeme si význam športu pre spoločnosť aj regióny a vážime si všetkých, ktorí sa športu aktívne venujú, organizujú ho alebo ho dlhodobo podporujú.

Napriek tomu, že spoločnosť TIPOS danú situáciu nespôsobila, boli sme pripravení dobrovoľne  prevziať príslušné záväzky a pomôcť v maximálnej možnej miere s cieľom zabezpečiť čo najlepšie riešenie vzniknutej situácie. TIPOS týmto zároveň ďakuje klubom tretej ligy za trpezlivosť, korektný prístup a spoluprácu počas celého procesu. V prípade bezproblémového doručenia všetkých podkladov sa očakáva realizácia finančných plnení v čo najkratšom možnom čase.

O spoločnosti TIPOS

TIPOS, národná lotériová spoločnosť, a. s. je prevádzkovateľom číselných lotérií, okamžitých lotérií - žrebov a internetových hier, v rámci ktorých prevádzkuje kurzové stávky, kasínové hry a online žreby. Medzi najobľúbenejšie číselné lotérie prevádzkované spoločnosťou TIPOS patrí hra LOTO a nadnárodná lotéria Eurojackpot. Služby spoločnosti TIPOS sú dostupné na zmluvných predajných miestach, prostredníctvom internetu, cez aplikácie pre smartfóny alebo cez SMS správy. Spoločnosť TIPOS je riadnym členom medzinárodných organizácií World Lottery Association a European Lotteries. Viac informácií na www.tipos.sk.

TIPOS ako podporovateľ športu

Spoločnosť TIPOS, ako najväčší podporovateľ športu na Slovensku, spolupracuje s viacerými športovými združeniami, podporuje športové kluby aj individuálnych športovcov a športovkyne. Prevádzkovateľ štátnej lotérie je dlhé roky exkluzívnym partnerom Slovenského olympijského a športového výboru, generálnym partnerom TIPOS.

Slovenskej hokejovej ligy, titulárnym partnerom Slovenskej basketbalovej asociácie a tiež partnerom najstaršieho atletického bežeckého podujatia TIPOS Národný beh Devín – Bratislava. Viac informácií na www.radostvitazi.sk.

TIPOS a zodpovedné hranie

Cieľom spoločnosti TIPOS je prevádzkovať hazardné hry tak, aby boli pre hráčov atraktívne a prinášali im zábavu a radosť. Zároveň spoločnosť vytvára bezpečné hráčske prostredie a snaží sa minimalizovať negatívne sociálne dopady hazardných hier na jednotlivca a celú spoločnosť, a to prostredníctvom Programu zodpovedného hrania v 3 kľúčových oblastiach – podpora, vzdelávanie a ochrana hráčov. Viac informácií na zdravotnerizika.tipos.sk

