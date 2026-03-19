Šimkovičová odhalila bustu Štefánika v Ríme: Silné slová o jeho európskom význame

RÍM - Generál Milan Rastislav Štefánik bol osobnosťou celoeurópskeho formátu. Ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová to zdôraznila pri štvrtkovom odhalení jeho busty na vojenskom cintoríne Verano v Ríme. Slávnostný akt symbolizuje historické väzby medzi Slovenskom a Talianskom, prepojené Štefánikovou osobnosťou a dielom.
„Milan Rastislav Štefánik bol vedec, diplomat, vojak a štátnik, ktorý výrazne presiahol hranice Slovenska,“ upozornila Šimkovičová po slávnostnom odhalení Štefánikovej busty. Poukázala pritom na to, že Štefánik sa významne podieľal na vzniku samostatného Československa a v tejto súvislosti zvýraznila jeho úspešné diplomatické úsilie, ktoré uskutočnil v roku 1918 práve v Taliansku.
„Štefánikovou zásluhou bolo Taliansko prvou krajinou, ktorá uznala vytvorenie československých légií ako súčasť svojich ozbrojených síl a tým de facto aj uznala budúci samostatný československý štát,“ pripomenula. „Aj pre Slovákov znamenal samostatný štát historický zlom, moment, v ktorom sa prvýkrát stali nositeľmi štátnej moci na svojom území a naplno si uvedomili význam práva na sebaurčenie,“ vysvetlila. Busta preto podľa jej slov vyjadruje nielen rešpekt k osobnosti Milana Rastislava Štefánika, ale odráža i prepojenie a kvalitu slovensko-talianskych vzťahov. Predstavitelia Talianska v príhovoroch takisto ocenili bilaterálne vzťahy, ktorých perspektívu formoval práve Štefánik. „Jeho činnosť neoddeliteľne spojila naše dva národy,“ vyhlásil predseda výboru pre kultúru, vedu a vzdelávanie Poslaneckej snemovne Talianskej republiky Federico Mollicone. Odhalenie busty vníma ako možnosť osláviť veľkého hrdinu, ktorý bol nielen diplomatom, vojakom a štátnikom. „Bol to aj vizionár, ktorý dokázal predvídať budúcnosť svojho národa,“ upozornil.
Taliansky viceminister pre zahraničné veci a medzinárodnú spoluprácu Edmondo Cirielli pripomenul, že vojaci československej légie umierali v prvej svetovej vojne aj za slobodu a nezávislosť Talianska. Zdôraznil preto okrem trvácnej hodnoty vzájomných vzťahov plynúcich z historickej tradície tiež Štefánikov morálny odkaz a neochvejný boj za slobodu, ktorý je univerzálnou inšpiráciou i pre dnešné generácie. „Kto verí vo svoju slobodu, už slobodným je,“ citoval v tejto súvislosti Štefánikovu myšlienku.
Busta má pripomínať silné Štefánikove väzby k Taliansku
Milan Rastislav Štefánik mal k Taliansku hlboký vzťah, pričom v roku 1918 tu zásadne prispel k vybudovaniu česko-slovenskej armády a podpísal prvú medzinárodnú zmluvu o jej uznaní. Počas prvej svetovej vojny takisto ako pilot pôsobil na talianskom fronte. Bolo to tiež talianske letisko Campoformido pri Udine, odkiaľ vzlietol 4. mája 1919 pri ceste do vlasti s tragickým koncom, keď sa jeho lietadlo zrútilo v blízkosti Ivanky pri Dunaji. Odhalenie busty Štefánika je súčasťou pracovnej cesty ministerky kultúry v Taliansku. V hlavnom meste krajiny sa má vo štvrtok popoludní na bilaterálnom rokovaní stretnúť s talianskym ministrom kultúry Alessandrom Giulim, témou rozhovoru je posilnenie vzájomnej spolupráce v oblasti kultúry a výmenu skúseností v oblasti kultúrnej politiky. Večer sa bude v priestoroch veľvyslanectva SR v Ríme aj za účasti predstaviteľov talianskeho parlamentu konať slávnostný večer venovaný pamiatke generála Štefánika a pôsobeniu československých légií v Taliansku. Jeho súčasťou bude okrem prednášok historikov aj kultúrny program.
Taliani prejavili voči SR a osobnosti Štefánika veľkú úctu, zhodli sa ministri
Taliansko vzdalo Slovensku a jednej z najväčších osobností slovenskej histórie mimoriadne veľkú česť. Po odhalení busty Milana Rastislava Štefánika na vojenskom cintoríne Campo Verano v Ríme sa na tom zhodli ministerka kultúry SR Martina Šimkovičová a podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba, ktorí sa zúčastnili na štvrtkovom slávnostnom akte.
Šimkovičová priznala, že pri iniciovaní osadenia busty M. R. Štefánika v Ríme, ktorá má symbolizovať historické prepojenie medzi Slovenskom a Talianskom, nerátala, že sa ju podarí lokalizovať práve na takom významnom mieste, akým je cintorín Campo Verano. „Krajšie miesto sme si ani nemohli želať, je to prejav naozaj veľkej úcty, ale aj uznania zo strany talianskych predstaviteľov, že Štefánik a Slováci majú nespochybniteľné miesto v talianskej histórii,“ uviedla ministerka kultúry. Verí že Verano by mohlo byť prostredníctvom busty ďalším miestom, kam môžu viesť kroky slovenských turistov pri spoznávaní Ríma. „Máme v pláne na tomto mieste ešte osadiť zástavu SR a vztyčovať ju pri významných udalostiach na počesť SR, Štefánika a historických väzieb s Talianskom,“ vysvetlila Šimkovičová, ktorá ocenila prínos veľvyslankyne SR v Ríme Karly Matiaško Wursterovej pri realizácii myšlienky.
Vicepremiér Tomáš Taraba upozornil, že Campo Verano je ikonické miesto odpočinku najväčších talianskych hrdinov. „Ak navyše je busta v blízkosti Hrobu neznámeho vojaka, v srdci cintorína, len to dokresľuje, na akom významnom mieste stojí a akú obrovskú poctu nám Taliani vzdali,“ upozornil. Je presvedčený, že je to výraz ocenenia a významu, ktorý Taliansko pripisuje osobnosti M. R. Štefánika, ale aj vzniku československých légií na svojom území v roku 1918. „V príhovoroch talianskych predstaviteľov bolo zreteľne počuť rešpekt k tomu, čo Štefánik, ale aj Slováci v légiách pre Taliansko urobili,“ zdôraznil. „Som mimoriadne hrdý na to, s akou váhou a úctou talianska strana k tomuto aktu pristúpila a myslím si, že aj toto posúva slovensko-taliansku spoluprácu ďalej,“ vyhlásil. Pochválil aj autora busty sochára Milana Lukáča. „Som rád, že súčasťou busty je aj kométa, ktorá odráža nielen Štefánikovu vedeckú činnosť, ale aj symbolizuje jeho život, hoci krátky, no hviezdny vo všetkých oblastiach, v ktorých pôsobil,“ dodal Taraba.