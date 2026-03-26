Trojročné zmluvy sú údajne len pozastavené: Fond i rezort kultúry však tvrdia opak

BRATISLAVA - Trojročné zmluvy s viac ako 30 kultúrnymi projektami naprieč Slovenskom, ktoré boli témou nedávneho rokovania Rady Fondu na podporu umenia (FPU), neboli zrušené, boli „len“ pozastavené a prejdú kontrolou. Ak kontrola neodhalí žiadne pochybenia, budú so subjektami podpísané dodatky k zmluvám. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Rady FPU Matúš Oľha a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva kultúry (MK) SR Lukáš Machala. Fond i rezort kultúry však naďalej trvajú na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné a budú zrušené. Na avizované právne kroky kultúrnych subjektov dôvod nevidia.

„Trojročné zmluvy sú nezákonné, ale v tomto prípade ich budeme musieť preskúmať. Ony už sa viac nebudú uzatvárať v takom formáte, ako boli vtedy vykreované. Budeme pracovať na ročnej báze, pretože finančný kontrakt s ministerstvom prebieha v januári a my nevieme, čo bude o rok,“ skonštatoval Oľha.

Fondu ani ministerstvu sa nepáči, že by mali byť naďalej dlhodobo finančne podporované „privilegované“ subjekty na úkor iných, ktoré za tie roky nezískali od FPU žiadnu finančnú podporu. Zdôrazňujú aj to, že nikto nevie povedať, podľa čoho bola daným subjektom odsúhlasená až trojročná podpora. Hovoria o neštandardnom postupe a pochybnostiach v transparentnosti. Poukazujú v niektorých prípadoch aj na prepojenia na súčasnú opozíciu. Potrebu kontroly, ktorá sa má týkať financií či vecného plnenia, odôvodňujú aj tým, že doteraz žiadna kontrola podľa nich neprebehla.

Ministerstvo v tejto súvislosti pripomína, že FPU má povinnosť preskúmať vyúčtovanie subjektu i dokumenty, ktoré s ním súvisia. Ak fond pri kontrole nenájde pochybenie, môže byť so žiadateľom podpory podpísaný dodatok na obdobie jedného kalendárneho roka. Trvá na tom, že subjekt nemá automaticky nárok na výšku sumy uvedenú v zmluve, tú určuje dodatkom komisia i Rada FPU. Ak žiadateľ dodatok nebude do 30 dní akceptovať, zmluva sa ruší ako celok a prijímateľ nemá nárok na ďalšie dotácie ani ďalšie roky.

„Tá hystéria, ktorá vznikla okolo týchto 35 subjektov, nie je náležitá,“ odkázal Machala trvajúc na tom, že tzv. trojročné zmluvy sú protizákonné, lebo porušujú zákon o FPU. Síce priznal, že zákon takéto zmluvy nezakazuje, ale ani ich neprikazuje. O prípadných súdnych sporoch zo strany dotknutých subjektov je podľa neho zbytočné momentálne hovoriť.

Oľha zároveň zdôraznil, že FPU by nemal byť jediným zdrojom financovania kultúry. Kontroly zo strany FPU naďalej obhajuje. Dôvod na vyvodenie politickej zodpovednosti a svoje odstúpenie nevidí. „Nevyvodím. Prečo by som mal? Ak mám napraviť tie veci, ako hovoríte, tak mám ujsť pred tým problémom?“ pýta sa Oľha. Ak by však prípadný súd dopadol v jeho neprospech, je ochotný niesť následky. Momentálne však nevidí dôvod na odstúpenie len kvôli časti kultúrnej obce.

Ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS) zdôraznila, že FPU je samostatná inštitúcia, do ktorej riadenia nezasahuje. „Mojou úlohou bolo zmeniť iba novelu zákona o FPU, a to z jedného jediného dôvodu, pretože dovtedy, kým sa tento zákon nezmenil, to nebolo transparentné,“ povedala Šimkovičová s tým, že zmenou legislatívy, aby bol proces transparentný, sa jej práca v tejto veci skončila a fond funguje tak, ako by mal. Obvinenia týkajúce sa údajného ovplyvňovania rozhodnutí fondu označila za nepravdivé.

