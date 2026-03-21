Dramatická noc na východe Slovenska: Obyvateľov zobudil výbuch obchodu a bankomatu!

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
KOŠICE - Polícia vyšetruje poškodenie obchodnej prevádzky a bankomatu na Sídlisku Nad jazerom v Košiciach. Ako informuje košická krajská polícia na sociálnej sieti v sobotu po 03.00 h prijali oznámenie o poškodení objektu. Na mieste zasahovali aj kriminalisti a experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu, privolaný bol tiež psovod so služobným psom.
„Policajti naďalej veľmi dôkladne preverujú všetky získané informácie a vykonávajú potrebné procesné úkony,“ doplnila polícia. Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia. Polícia zároveň vyzýva verejnosť, aby akékoľvek informácie, ktoré by mohli pomôcť pri objasnení skutku, oznámila na telefónnom čísle 158.
