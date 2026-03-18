Nevideli ste ju? Polícia pátra s Interpolom po mladej Sophie z Veľkej Británie

BRATISLAVA - Polícia v spolupráci s Britským veľvyslanectvom na Slovensku a Interpolom pátra po Sophie Arielle Herman, ktorá sa môže nachádzať na území Slovenskej republiky. Naposledy ju videli na bratislavskom letisku a v nocľahárni Depaul, pričom od konca januára o sebe nepodala žiadnu správu. Polícia SR o tom informovala na sociálnej sieti.
„Menovaná mala na sebe čierno-bielu šatku, sivé teplákové nohavice a tmavý sveter, respektíve mikinu s kapucňou. Vzhľadom na citlivosť prípadu a ochranu jej súkromia neuvádzame bližšie detaily,“ uviedla polícia.
Dodala, že ak ju občania videli alebo majú informácie, ktoré by mohli pomôcť pri jej vypátraní, môžu kontaktovať políciu na čísle 158 alebo najbližšie policajné oddelenie, prípadne napísať správu polícii na sociálnej sieti.