V Lehote pod Vtáčnikom horela zrubová chata: Príčiny požiaru zisťujú

LEHOTA POD VTÁČNIKOM - Zásah hasičov si v nedeľu (15. 3.) večer vyžiadal požiar zrubovej chaty v lokalite Sekaniny v katastri Lehoty pod Vtáčnikom v okrese Prievidza. Jeho príčiny zisťujú. Informovalo o tom v utorok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Na miesto vyslali šiestich príslušníkov HaZZ z Prievidze s dvoma cisternovými vozidlami, v čase ich príchodu bol požiar v pokročilej fáze horenia. „Hasiči, zasahujúci v dýchacích prístrojoch, nasadili za účelom lokalizácie požiaru postupne tri hasebné prúdy za súčasného ochladzovania okolia požiariska, odstraňovania prekážok a rozoberania konštrukcií postihnutého objektu. Počas hasebných prác priebežne vykonávali monitoring ovzdušia,“ opísal HaZZ.
Požiar sa hasičom podarilo zlikvidovať v pondelok (16. 3.) po 1.30 h. Pri zásahu im asistovali aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru obcí Lehota pod Vtáčnikom a Malá Lehota. Pri udalosti sa nikto nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.