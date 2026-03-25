Dopravná nehoda troch áut v Bratislave: Šesť ľudí vyviazlo bez zranení, zasahovať museli aj hasiči

(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)
BRATISLAVA - Hasiči zasahovali v utorok (24. 3.) na Prístavnej ulici v Bratislave pri dopravnej nehode troch osobných áut. V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti sa všetkých šesť účastníkov dopravnej nehody nachádzalo mimo vozidiel, pričom neutrpeli žiadne zranenia. Bratislavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.
„Zasahujúci hasiči na vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia, uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom, elektromobil skontrolovali termokamerou a asistovali pri sprejazdnení vozovky,“ priblížili hasiči.
(Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj)