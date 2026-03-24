Návrat veľkého partnerstva: Česko a Slovensko podpíšu zásadné memorandum! Kľúčový dátum sa blíži

PRAHA/BRATISLAVA - Český kabinet v pondelok (23. 3.) odsúhlasil memorandum o prehĺbenej spolupráci medzi vládami Česka a Slovenska. Po rokovaní to povedal český vicepremiér Karel Havlíček. Potvrdil zároveň, že sa obe vlády na budúci utorok stretnú. Spoločné rokovanie na zámku Nová Horka na Novojičínsku sa uskutoční po dlhšej pauze po tom, ako medzivládne konzultácie prerušila predchádzajúca vláda Petra Fialu kvôli odlišným názorom na niektoré témy zahraničnej politiky.
"Potvrdzujeme, že budúci utorok máme po dvoch rokoch konečne stretnutie na tej vládnej úrovni, na tej pracovnej úrovni medzi vládou ČR a vládou SR. Riešili sme niektoré detaily," povedal k memorandu Havlíček. Považuje za dobrú správu, že už sa všetci českí ministri od nástupu do funkcií so svojimi slovenskými náprotivkami stretli. "Bude to mať vysoko pracovný ráz," okomentoval plánované rokovanie.
Memorandum by mali český premiér Andrej Babiš so slovenským náprotivkom Robertom Ficom na stretnutí slávnostne podpísať, uviedol český úrad vlády v tlačovej správe. Cieľom dokumentu je podľa Strakovej akademie podpora rastu konkurencieschopnosti a prosperity či posilňovanie pravidelného strategického dialógu a koordinácia postojov v oblasti zahraničnej a európskej politiky, najmä v rámci Európskej únie, Severoatlantickej aliancie a Visegrádskej skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko).
Obnovenie konzultácií oznámili v januári
Obnovenie medzivládnych konzultácií oznámili Babiš s Ficom na začiatku januára. "Som pripravený a veľmi sa teším, že nadviažeme na našu spoluprácu tak, ako v minulosti. Slovensko je pre nás prioritou. Obnovíme spoločné zasadnutie našich vlád," povedal vtedy Babiš. Krok privítal napríklad slovenský prezident Peter Pellegrini.
Český expremiér Fiala v reakcii uviedol, že obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom potvrdzuje obavy, že Babiš posúva zahraničnú politiku Česka smerom na východ. Podľa bývalého predsedu vlády český kabinet konzultácie prerušil práve pre rozdielny prístup k otázkam zahraničnej politiky a odlišnú interpretáciu príčin a riešenie vojny na Ukrajine. Na postoji slovenskej vlády sa nič nezmenilo, zmenila sa len česká vláda, uviedol vtedy Fiala.
Fico sa s predchádzajúcou českou vládou rozchádzal napríklad v názore na dodávky zbraní na Ukrajinu, ktorá sa od februára 2022 bráni ruskej vojenskej invázii. Ficova terajšia vláda po nástupe do úradu v roku 2023 okrem iného zastavila vojenskú pomoc Kyjevu zo štátnych zásob. Babiš na začiatku januára uviedol, že Česko nebude rušiť muničnú iniciatívu pre Ukrajinu, ale bude ju len koordinovať a nepôjdu do nej peniaze českých občanov. Pred vlaňajšími parlamentnými voľbami Babiš sľuboval zrušenie iniciatívy, v ktorej Česko sprostredkúva dodávky veľkorážovej munície pre Kyjev.