Jedno za druhým: Polícia zverejnila šialené zábery, VIDEO autá sa rútili cez priecestie, aj keď svietila červená!

PREŠOV - Policajné zábery z dopravných kontrol ukazujú, ako vodiči jeden za druhým ignorovali výstražnú signalizáciu "STOJ" pri železničnom priecestí. Pritom práve tieto úseky patria medzi najrizikovejšie miesta v cestnej premávke.
Minulý týždeň prebehla v Prešovskom kraji rozsiahla kontrola zameraná na dodržiavanie pravidiel na železničných priecestiach a aj napriek jasnej výstražnej signalizácii „STOJ“ sa stále nájdu vodiči, ktorí riskujú a vchádzajú na priecestie v čase, keď je to zakázané.
Počas niekoľkých hodín policajti zaznamenali až 121 priestupkov – medzi nimi 12 prípadov prejazdu cez priecestie počas zákazu, 29 nerešpektovaní značky "Stoj, daj prednosť v jazde", 16 telefonovaní za volantom, 6 priestupkov chodcov, 16 prekročení rýchlosti, 3 preťaženia vozidiel, jedno porušenie sociálnej legislatívy a 7 nesprávnych spôsobov jazdy, pričom jeden z nich sa stal priamo v blízkosti priecestia.
Polícia pripomína, že železničné priecestia patria medzi najrizikovejšie miesta v cestnej premávke. "Takéto konanie môže mať tragické následky a zároveň ide o závažný dopravný priestupok. Na železničnom priecestí vždy platí jednoduché pravidlo: keď svieti červené svetlo, zastav a počkaj," apeluje polícia a vyzýva k rešpektovaniu dopravného značenia a svetelnej signalizácie. "Bezpečnosť na cestách je vecou nás všetkých," dodáva na záver.