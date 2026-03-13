AKTUÁLNE Nehoda troch vozidiel v Bratislave! Vodiči hlásia zdržanie, VIDEO z miesta zrážky

(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
BRATISLAVA - V hlavnom meste došlo v piatok popoludní k hromadnej dopravnej nehode. Zrazili sa osobné autá s motorkou, vodiči hlásia dopravnú zápchu.
Nehoda na Pražskej (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
V Bratislave na Pražskej ulici smerom do centra mesta sa zrazili dve osobné autá a motorka. Ako informuje dopravný servis Zelená vlna STVR, blokovaný je ľavý pruh. Vodiči sa na mieste zdržia 20 minút. Podľa našich informácií sa kolóna tiahne až k Patrónke.
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)