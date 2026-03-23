AKTUÁLNE Na ceste R7 je hromadná nehoda, kolóny sa tvoria aj v okolí Bratislavy

BRATISLAVA - Na rýchlostnej ceste R7 pri výjazde Šamorín - západ smerom do Bratislavy sa zrazili štyri autá, blokovaný je ľavý jazdný pruh a zdržanie dosahuje 20 minút. Informuje o tom Zelená vlna STVR na sieti X. „Na obchádzke cez Dunajskú Lužnú a Rovinku dosahuje zdržanie 40 minút, v opačnom smere na výjazde z Dunajskej Lužnej na R7 30 minút,“ dodáva.
Upozorňuje aj na kolónu v hlavnom meste na trase z Lamača i z Dúbravky smerom na Patrónku. „Zdržanie je 20 - 30 minút,“ približuje Zelená vlna STVR.
Stellacentrum takisto informuje o spomaleniach premávky na vjazdoch do hlavného mesta. Na diaľnici D1 v úseku Lozorno - Stupava - Lamač dosahuje zdržanie 15 minút, rovnako tak i na súbežnej trase
Stupava - Záhorská Bystrica - Lamač. Na diaľnici D1 v úseku Senec - Zlaté piesky - Prístavný most sa vodiči zdržia do 20 minút, do desať minút pri prejazde úsekom Dunajská Lužná - Rovinka.