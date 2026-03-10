Utorok10. marec 2026, meniny má Branislav, Bronislav, Bruno, zajtra Angela, Angelika

Úspech slovenskej polície: Zadržali Egypťana, po ktorom pátral Interpol 20 rokov!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky﻿)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia zadržala medzinárodne hľadaného 50-ročného občana Egypta, ktorý je podozrivý z podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Na muža bol od roku 2006 vydaný červený obežník Interpolu na podnet Interpolu Kuvajt. Informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.

„Koncom februára 2026 v spolupráci s Národnou ústredňou Interpol Bratislava, oddelením cudzineckej polície Prešov a Mobilnou jednotkou PZ Prešov zadržali 50-ročného občana Egypta, ktorý na Slovensku vystupoval pod falošnou identitou Ahmed Mahmoud Mohamed,“ uviedol Hájek.

Mal sfalšovať šeky

Muž je podozrivý, že sa v roku 2006 dopustil trestného činu podvodu a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. „Ako účtovník fondu Patient Assistance Fund mal sfalšovať šeky v celkovej hodnote približne 8,1 milióna eur a vyplatiť si ich pre vlastnú potrebu. V prípade vydania do Kuvajtu mu hrozí trest odňatia slobody až na 15 rokov,“ spresnil hovorca. Dodal, že totožnosť osoby polícia potvrdila pomocou technologických nástrojov Interpolu porovnaním fotografií a odtlačkov prstov s databázou Interpolu v Kuvajte.

Hájek objasnil, že 26. februára 2026 Krajský súd v Prešove rozhodol o vzatí muža do predbežnej väzby. Kuvajtské justičné orgány majú teraz 40 dní na zaslanie extradičných materiálov diplomatickou cestou. „Po ich doručení rozhodne krajský súd, či je extradícia prípustná a v prípade kladného rozhodnutia bude osoba po udelení súhlasu ministra spravodlivosti SR Borisa Suska (Smer-SD) vydaná do Kuvajtu,“ vysvetlil Hájek.

Viac o téme: PolícieZločinEgypt
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
AKTUÁLNE Polícia v prípade nálezu dvoch mŕtvych v Bratislave obvinila 37-ročného Štefana
Domáce
FOTO Výbuch pred synagógou v
Výbuch pred synagógou v Belgicku: Polícia uzavrela ulicu, prípad preverujú ako extrémny antisemitizmus
Zahraničné
Aktualizované Tragické úmrtie ženy pri
Tragické úmrtie ženy pri Galante: Polícia začala v prípade konať, TRESTNÉ stíhanie za vraždu!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Nádejný ženích Tomáš z Mama, ožeň ma: Mrazivé priznanie o otcovi!
Prominenti
Prokurátor GP SR Peter Kysel a splnomocnenec poškodenej Roman Kvasnica o výsluchu Mariana Kočnera
Prokurátor GP SR Peter Kysel a splnomocnenec poškodenej Roman Kvasnica o výsluchu Mariana Kočnera
Správy
Advokát Marek Para o výsluchu jeho klienta Mariana Kočnera
Advokát Marek Para o výsluchu jeho klienta Mariana Kočnera
Správy

Domáce správy

FOTO Na Kmeťovom námestí v
Na Kmeťovom námestí v Bratislave horeli autá! Vznikla škoda v hodnote viac ako 50-tisíc eur
Domáce
Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný
Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný let z Blízkeho východu: Poletí aj do Dubaja
Zahraničné
Blízky východ ako rozbuška
Blízky východ ako rozbuška CIEN: Analytici nemajú dobré správy, liter benzínu vás už čoskoro môže výjsť na ...
Domáce
VIDEO Dráma pred supermarketom: Vyslali 2 sanitky a 5 policajných áut. Prišla TRAGICKÁ správa
VIDEO Dráma pred supermarketom: Vyslali 2 sanitky a 5 policajných áut. Prišla TRAGICKÁ správa
Regióny

Zahraničné

Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný
Slovensko zrealizovalo 15. repatriačný let z Blízkeho východu: Poletí aj do Dubaja
Zahraničné
Neskutočná DRÁMA na sídlisku:
Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí
Zahraničné
Americký prezident Donald Trump
Telefonát Trumpa s Putinom: Podrobnosti boli odhalené! TOTO povedal o rozhovore Kremeľ
Zahraničné
Ilustračné foto
Rusko je pripravené dodávať ropu a plyn do Európy: Putin má však TIETO podmienky
Zahraničné

Prominenti

Madonna s dcérou Lourdes
Madonnina dcéra sa NEHANBÍ: Faldíky a holé prsia ako na tácke!
Zahraniční prominenti
Lily Collins
Slávnej herečke pred tromi rokmi UKRADLI vzácnu vec: Teraz nastal ZVRAT! Konečne ju má späť
Zahraniční prominenti
AI módna kritička Evelina
AI módna polícia: NUDNÁ Bardyho žena, známa Slovenka v PYŽAME a... TOTO vidíme stále!
Domáci prominenti
FOTO Let's Dance 11
Porota Let's Dance rozhodla, teraz ste na rade vy: HLASUJTE Ktorý pár bol pre vás vrcholom večera?
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Stephen Hawking
Einstein sa mýlil? Stephen Hawking pred 50 rokmi publikoval článok, ktorý odhalil DESIVÚ PRAVDU o čiernych dierach!
Zaujímavosti
Vlastnej dcére sa nemôže
Vlastnej dcére sa nemôže pozrieť do očí: Spala som s jej MUŽOM a čakala s ním dieťa! Šialená dohoda, ktorá nasledovala...
Zaujímavosti
Takto zistíte, že vám
Takto zistíte, že vám chýbajú omega-3 mastné kyseliny
vysetrenie.sk
Matka zostala v šoku:
Matka zostala v šoku: Jej 4-ročný syn začal kresliť detaily Titanicu a tvrdí, že v osudnú noc stál na palube!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo

Ekonomika

Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Pracujete aj cez víkendy či v noci? Takto by sa mali zvyšovať príplatky!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Je to čierne na bielom: Slováci zatiahli v obchodoch ručnú brzdu, najviac šetria na jedle či zábave!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!
Šok na burze: Cena ropy vystrelila nad 100 dolárov za barel, zdražovaniu sa nevyhneme!

Šport

ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZPH 2026 Slováci bojovali do poslednej chvíle: Po hrdinskom výkone zostali sklamaní
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZPH 2026 Druhá tvrdá facka: Slovenskí parahokejisti vysoko prehrali derby proti Česku
ZOH 2026 Miláno Cortina
Môžeme byť na nich právom hrdí: Dvaja mladí slovenskí biatlonisti dosiahli parádne úspechy!
Môžeme byť na nich právom hrdí: Dvaja mladí slovenskí biatlonisti dosiahli parádne úspechy!
MS v biatlone
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
VIDEO Absolútny zjav športových dejín: Vonnová mesiac po desivom páde odhodila invalidný vozík
Lyžovanie

Auto-moto

Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Oprava mosta medzi Lanžhotom a Brodským by sa mohla začať v roku 2027
Doprava
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Environmentalisti žiadajú súd, aby zakázal predaj spaľovacích áut
Ekonomika
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
NDS vyhlásila nové verejné obstarávanie na úsek D1 Turany - Hubová
Doprava

Kariéra a motivácia

Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Stres v práci vás môže potichu ničiť. Toto robí s vaším telom aj kariérou
Prostredie práce
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Prečo niektorí ľudia v práci napredujú rýchlejšie? Gallup odhalil prekvapivý faktor úspechu
Práca s ľuďmi
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Cholerik, sangvinik či introvert v kancelárii? Povaha ovplyvňuje výkon v práci viac, než si myslíte
Motivácia a produktivita
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Štát chystá nové stimuly pre firmy zamestnávajúce Rómov s nízkou kvalifikáciou
Domáce

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Špenátové lasagne
Špenátové lasagne
Cestoviny
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Pôstna kapustová polievka: Zabudnutý recept našich babičiek
Výber receptov

Technológie

Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Môže planéta vyschnúť naraz? Vedci analyzovali 120 rokov dát a objavili „bezpečnostný mechanizmus“ Zeme
Veda a výskum
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Zabudni na kľúče vo vrecku. Inteligentné zámky WELOCK teraz zlacneli až o 63 eur pri príležitosti Dňa žien
Sponzorovaný obsah
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Nový typ batérií môže výrazne zlacniť elektromobily. Vedci hovoria, že sodík môže oslabiť dominanciu lítia
Autá
Pentagon priznáva problém. Iránske drony Shahed sú pre americkú armádu väčšou hrozbou, než sa čakalo
Pentagon priznáva problém. Iránske drony Shahed sú pre americkú armádu väčšou hrozbou, než sa čakalo
Moderná vojna a konflikty

Bývanie

Rebríček kvality života odhaľuje, kde na Slovensku sa žije najlepšie. Toto je top 10 obcí a miest!
Rebríček kvality života odhaľuje, kde na Slovensku sa žije najlepšie. Toto je top 10 obcí a miest!
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky
Ako vyrátať množstvo obkladu do kúpeľne a ako lepiť nové kachličky na staré? Nasledujte tieto kroky

Pre kutilov

3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Studňa prianí so 130-ročným tajomstvom: Ako dubové trámy z Dudiniec našli nový domov v našej záhrade
Dvor a záhrada
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Jarný postrek proti kučeravosti broskýň – ako ho načasovať?
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Kvetinovo-ovocné vône, ktorými zanecháte dojem jedinečnosti: Napoly nevinné a napoly zvodné
Krása
Kvetinovo-ovocné vône, ktorými zanecháte dojem jedinečnosti: Napoly nevinné a napoly zvodné
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Blízky východ ako rozbuška
Domáce
Blízky východ ako rozbuška CIEN: Analytici nemajú dobré správy, liter benzínu vás už čoskoro môže výjsť na ...
Neskutočná DRÁMA na sídlisku:
Zahraničné
Neskutočná DRÁMA na sídlisku: VIDEO Batoľa vypadlo z 10. poschodia paneláka! NEUVERITEĽNÁ reakcia ľudí
Americký prezident Donald Trump
Zahraničné
Telefonát Trumpa s Putinom: Podrobnosti boli odhalené! TOTO povedal o rozhovore Kremeľ
Politológovia veštia osud SaS
Domáce
Politológovia veštia osud SaS po kongrese: Nemilosrdný KONIEC Sulíka, nová éra a neistá budúcnosť Cigánikovej!

Ďalšie zo Zoznamu