PRIESKUM Najdôveryhodnejším ministrom je Ráž! Premiéra Fica predbehli dvaja hlasáci a TOTO je najhoršia trojka

BRATISLAVA – Najvyššej dôvere spomedzi členov vlády sa teší minister dopravy Jozef Ráž, ktorému dôveruje 44 percent opýtaných a nedôveruje 47 percent. Na druhom mieste je minister práce Erik Tomáš s dôverou 37 percent a nedôverou 54 percent. Tretí skončil minister školstva Tomáš Drucker s dôverou na úrovni 35 percent a nedôverou 56 percent.
Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre 360tku. Na štvrtom mieste je predseda vlády Robert Fico. Dôveruje mu 29 percent oslovených, nedôveruje 69 percent. Po ňom nasleduje ministerka hospodárstva Denisa Saková s dôverou 28 percent a nedôverou 62 percent. Rovnako je na tom aj minister životného prostredia Tomáš Taraba.
Po nich nasleduje minister obrany Robert Kaliňák s dôverou 28 percent a nedôverou 67 percent. Ministrovi pôdohospodárstva Richardovi Takáčovi verí 26 percent a neverí 58 percent opýtaných. Ministrovi zahraničných vecí Jurajovi Blanárovi verí 26 percent a neverí 61 percent voličov.
Ďalším v poradí je minister zdravotníctva Kamil Šaško (dôvera 24 percent, nedôvera 62 percent). Nasleduje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok, (dôvera 24 percent, nedôvera 70 percent), minister financií Ladislav Kamenický (dôvera 22 percent, nedôvera 66 percent). Ministerke kultúry Martine Šimkovičovej dôveruje 22 percent voličov a nedôveruje 71 percent.
Na chvoste rebríčka je minister spravodlivosti Boris Susko (dôvera 20 percent, nedôvera 61 percent), minister športu Rudolf Huliak (dôvera 16 percent a nedôvera 75 percent) a tabuľku uzatvára minister investícií Samuel Migaľ (dôvera 14 percent, nedôvera 72 percent).
Prieskum sa uskutočnila v dňoch 3.2. – 9.2.2026 prieskum verejnej mienky formou osobných a online rozhovorov. Výberovú vzorku tvorilo 1 014 respondentov, ktorí reprezentujú populáciu SR vo veku nad 18 rokov z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, národnosti, veľkostných kategórií sídiel a krajského členenia.