Vláda má rozhodovať o odmietnutí revízie Medzinárodných zdravotných predpisov

BRATISLAVA - Vláda SR bude rozhodovať o odmietnutí revízie Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR), prijatej na 77. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v roku 2024. Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR pri medzirezortnom posudzovaní návrhu upozornilo na viaceré potenciálne ústavnoprávne a právne riziká spojené s prijatím zmien. Informovala hovorkyňa MS Barbora Škulová s tým, že výhrady rezortu potvrdili v stanoviskách aj právnické fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
„S ohľadom na závažnosť týchto identifikovaných otázok predložilo Ministerstvo zdravotníctva SR iniciatívny materiál, ktorého cieľom bolo zabezpečiť nezávislé odborné právne stanoviská k poslednej revízii Medzinárodných zdravotných predpisov, aby sa zabezpečilo objektívne a nezávislé posúdenie možných právnych dôsledkov prijatia alebo odmietnutia revízie,“ uviedla Škulová.
Poradkyňa ministra spravodlivosti Borisa Suska (Smer-SD) Marica Piročíková dodala, že „závažné“ výhrady rezortu spravodlivosti k navrhovanej revízii potvrdili vo svojich nezávislých odborných stanoviskách obe právnické fakulty. Zároveň upozornila, že obe fakulty potvrdili aj nezáväzný charakter rozhodnutia Rady Európskej únie (EÚ), ktorým sa členské štáty vyzývajú akceptovať zmeny IHR bez výhrad.
Podľa fakúlt je rozhodnutie Rady EÚ formulované len ako výzva
Podľa fakúlt je rozhodnutie Rady EÚ formulované len ako výzva a vyjadrenie súhlasu zostáva v právomoci členských štátov, keďže EÚ nie je a ani nemôže byť zmluvnou stranou týchto predpisov. Fakulty podľa MS zároveň zdôraznili, že ochrana verejného zdravia nepatrí medzi výlučné ani spoločné právomoci EÚ. „Upozornili tiež na možné procesné pochybenie pri prijímaní zmien IHR s tým, že ak nebola dodržaná štvormesačná lehota na oznámenie návrhov zmien podľa čl. 55 ods. 2 IHR, mohlo by to spochybniť platnosť ich prijatia,“ spresnila Škulová.
Slovenská republika sa na júnovom stretnutí členských krajín WHO v Ženeve v roku 2024 verbálne disasociovala, teda dištancovala od prijatia balíka revidovaných článkov Medzinárodných zdravotných predpisov (IHR). Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár vtedy krok odôvodnil tým, že nové predpisy uprednostňujú záujmy farmaceutického priemyslu. Namietal aj neprimerané zásahy do ľudských práv a základných slobôd či do zvrchovanosti suverénnych členských štátov.