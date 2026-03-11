Streda11. marec 2026, meniny má Angela, Angelika, zajtra Gregor

Rezort vnútra otvoril novú kanceláriu v Prievidzi: Pomáhať bude obetiam trestných činov

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Roman Hanc)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

PRIEVIDZA - Ministerstvo vnútra (MV) SR rozširuje svoju pomoc pre obete trestných činov do vybraných okresných miest. V Prievidzi na okresnom úrade v stredu otvorilo stálu informačnú kanceláriu (IK), pomoc tam budú poskytovať občanom nielen z Prievidzského okresu, ale i okolia. Pôsobia tam dvaja bývalí policajti.

Obdobné kancelárie sa nachádzajú v krajských mestách, v Prievidzi od roku 2001 pôsobilo detašované pracovisko IK v Trenčíne. Štátna tajomníčka MV Lucia Kurilovská spomenula, že rezort pri otváraní IK postupuje podľa skúseností pracovníkov IK v krajských mestách, akých klientov mala kancelária v krajskom meste, aká je ich dostupnosť i na základe mapy kriminality.

Pomoc pre obete a poradenstvo

„IK sú určené pre obete trestných činov, môže tam však prísť ktokoľvek, kto má pocit, že sa mu deje určitá neprávosť, skrivodlivosť, nevie posúdiť, o aký problém ide a naši zamestnanci ho nasmerujú. Povedia, či ide o civilnú vec alebo je to naplnenie skutkovej podstaty trestného činu. Môže to byť riešené i v rámci určitého priestupkového konania,“ priblížila Kurilovská. V prievidzskej IK podľa nej pôsobia dvaja bývalí policajti, výberové konania nastavil rezort tak, aby to boli ľudia, ktorí majú skúsenosti s trestným, správnym právom, sociálnou prácou či psychológiou.

Riaditeľ odboru prevencie kriminality MV SR Jozef Halcin ozrejmil, že prievidzská IK bude pôsobiť pre celú hornú Nitru, čiže aj okolité okresy Trenčianskeho kraja. „Budeme sa venovať všetkým cieľovým skupinám, deťom, dospelým aj seniorom, ktorých je v rámci Trenčianskeho kraja najviac spomedzi klientov,“ doplnil Halcin.

Cieľové skupiny a riziká

Deti majú podľa neho väčšinou problémy v online prostredí, ide o šikanu, kyberšikanu, pri produktívnom veku sú to väčšinou násilné trestné činy a pri senioroch násilie a obrovské finančné podvody, často realizované prostredníctvom rôznych aplikácií či nočných telefonátov.

Tri hlavné úlohy kancelárie

Kancelária bude mať tri základné úlohy. Halcin spresnil, že v prvom rade ide o sieťovanie, teda hľadanie správnych partnerov na riešenie problémov jednotlivých klientov, potom ide o terénne a preventívne aktivity pre rôzne cieľové skupiny a treťou kľúčovou službou je individuálne poradenstvo.

Ministerstvo plánuje IK otvoriť i v ďalších vybraných okresných mestách. Financuje i z fondov Európskej únie. „Máme to nasmerované tak, aby sme mali aj udržateľnosť projektu. V tomto momente rozširovanie IK hradíme z európskych prostriedkov,“ dodala Kurilovská.

Viac o téme: KanceláriaObeteTrestné činyPrievidzaMinisterstvo vnútra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Ilustračné foto
Ministerstvo nahradí upratovačky externými službami: Konsolidácia má priniesť úspory a efektívnejšie fungovanie rezortu
Domáce
FOTO Poslanecký prieskum v Hasičskom
Poslanecký prieskum u hasičov: MV postupuje správne, dodávky áut a obsadenosť potvrdili efektívnosť zboru
Domáce
undefined
Repatriačné lietadlá pre Slovákov: Vláda zabezpečila lety z Ománu, Saudskej Arábie aj Emirátov
Domáce
Slovensko už evakuovalo takmer
Slovensko už evakuovalo takmer 500 ľudí! Z Rijádu a Maskatu prileteli ďalšie tri repatriačné špeciály
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Vyjadrenie Tomáša Druckera k aktuálnej politickej situácii
Správy
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Hazard na ceste! Nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru spustilo reťazovú reakciu
Správy
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Tlačová konferencia z Úradu vlády: Vystúpili Robert Fico, Peter Pellegrini a generálny riaditeľ Slovnaftu Gabriel Szabó
Správy

Domáce správy

Ilustračné foto
Odborári varujú: Automatizácia a globálna konkurencia ohrozujú pracovné miesta v slovenskom automobilovom priemysle
Domáce
Ilustračné foto
Ministerstvo nahradí upratovačky externými službami: Konsolidácia má priniesť úspory a efektívnejšie fungovanie rezortu
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini
Vláda a Slovnaft bojujú proti zdražovaniu pohonných látok: Prezident a premiér prisľúbili samoreguláciu cien
Domáce
Prešov: Križovatka Solivarská – Švábska opäť prejazdná, MHD sa vracia na pôvodné trasy
Prešov: Križovatka Solivarská – Švábska opäť prejazdná, MHD sa vracia na pôvodné trasy
Poprad

Zahraničné

Sídlo Europolu (Európsky policajný
Úrady zasiahli proti nelegálnemu obchodovaniu s odpadom: Zadržali vyše 330 ľudí a zaistili tisíce ton odpadu
Zahraničné
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili
Zahraničné
Ilustračné foto
Maďarsko vráti Ukrajine dve zaistené vozidlá na prepravu peňazí
Zahraničné
Ilustračné foto
Európsky parlament navrhol spôsoby, ako budovať a posilniť jednotný trh EÚ v oblasti obrany
Zahraničné

Prominenti

Módna prehliadka Michaela Kováčika.
Monika Szabó po zdravotných komplikáciách: Takéto mám následky! VIDEO, z ktorého mrazí…
Domáci prominenti
Apple Martin
Dcéra Gwyneth Paltrow sa nahoty nebojí, vyzerá božsky: Za to telo by zabíjala každá!
Zahraniční prominenti
Let's Dance, 1. kolo,
Dara Rolins to potvrdila! Slová o PAUZE sú pravdivé: Čo sa stalo?
Domáci prominenti
Mickey Rourke
Hviezdny Mickey Rourke ZADĹŽENÝ po uši: Spadol na samé dno... Už prišiel aj o dom!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Za jedno upratovanie si
Za jedno upratovanie si pýta 20-tisíc dolárov: Charlotte čistí domy plné hniloby, pod kobercom našla nečakaný poklad!
Zaujímavosti
Policajti vs. Henry: VIDEO
Policajti vs. Henry: VIDEO z bizarnej naháňačky obletelo svet! Zistite, prečo sa elitní muži zákona báli moriaka
Zaujímavosti
Našli ste si TOTO
Našli ste si TOTO na kľučke? Okamžite zbystrite pozornosť, zlodeji si vás už zrejme vytypovali
Zaujímavosti
Nebojte sa cestovať sami.
Nebojte sa cestovať sami. Týchto 6 európskych miest je ako stvorených pre sólo cestovateľov
dromedar.sk

Dobré správy

Chudnutie je často veľmi
Chcete schudnúť a nedarí sa vám to? Na slovenský trh dorazila unikátna novinka
Domáce
Slováci chcú lepšie susedské
Slováci chcú lepšie susedské vzťahy: Milka vo svojej najnovšej kampani zbližuje ľudí
Promo
Zdroj: KolagenDrink
Týchto 5 chýb robia Slováci najčastejšie: Známy ortopéd prezradil, ako zlepšiť stav kĺbov
plnielanu.sk
Zdroj: Henima
Najväčší problém žien po štyridsiatke nie je starnutie: Viete, o čo presne ide?
plnielanu.sk

Ekonomika

Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Koniec zlacňovania hypoték? Vojna na Blízkom východe môže zmeniť kurz ECB, varuje Kažimír
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Návrat k ruským palivám? Šéfka EK varuje pred strategickou chybou, závislosť nás stojí miliardy eur!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Mal to byť pilier konsolidácie: Ako si štát zobral príklad z Maďarska a škaredo sa prepočítal!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!
Štátu uteká pomedzi prsty až miliarda eur: Pozrite sa, kde je „bez bločku“ národným športom!

Šport

ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
ZPH 2026 Historický okamih v Miláne: Slovenskí parahokejisti prepísali dejiny a slávia prvý triumf
Parašport
Daniela Hantuchová kritizuje dnešné hviezdy: Nevďačné a rozmaznané! Už nevieme, čo od dobroty
Daniela Hantuchová kritizuje dnešné hviezdy: Nevďačné a rozmaznané! Už nevieme, čo od dobroty
WTA
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
HK Spišská Nová Ves – HK Dukla Michalovce: Online prenos z 1. zápasu predkola play-off
Tipsport liga
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
FC Tatran Prešov – MFK Tatran Liptovský Mikuláš: Online prenos zo štvrťfinále Slovnaft Cupu
Slovnaft Cup

Auto-moto

FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
FOTO: Dacia Striker - nové veľké cross kombi nadchne dizajnom, no cenou vás dostane
Predstavujeme
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Ďalšia Cupra so žraločím nosom. Prvýkrát aj s Androidom
Predstavujeme
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Zmeny v IDS BK zlepšia nadväznosť spojov i cestovanie školákov
Doprava
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Žilinská radnica predstavila opatrenia na zmiernenie dosahov výstavby D3
Ekonomika

Kariéra a motivácia

Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Ženy a muži reagujú na iné ponuky: Dáta potvrdzujú, že voľba odvetvia stále prehlbuje mzdovú priepasť
Trendy na trhu práce
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
SAKONFERENCIA 2026 spojí lídrov, HR aj koučov. Tretí ročník prinesie 12 workshopov aj oslavu 20 rokov SAKo
Svet personalistiky
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
5 strategických krokov, ktoré musíte urobiť, ak chcete zmeniť odbor a nájsť prácu snov
Hľadám prácu
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Toxický šéf: Signály, ktoré by ste nemali ignorovať. Kedy je čas povedať dosť?
Vzťahy na pracovisku

Varenie a recepty

Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Prestaňte vyhadzovať to najlepšie: Toto je dôvod, prečo by ste už nikdy nemali šúpať zeleninu do vývaru.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Najjemnejšia parená knedľa, akú ste kedy jedli: Stačí vám na ňu len 6 bežných surovín.
Jednoduchý banánový chlebík
Jednoduchý banánový chlebík
Chlieb
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Americké zemiaky: Čím ich okoreniť, aby boli ako z reštaurácie
Rady a tipy

Technológie

Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Zuckerberg kúpil sociálnu sieť, ktorá nie je určená pre ľudí: Komunikujú na nej len AI boti
Správy
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
B-21 Raider prvýkrát zachytený na fotografii pri tankovaní vo vzduchu
Výzbroj a zbrane
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Samsung práve pridal do Galaxy telefónov funkciu Inactivity Restart. Dokáže zamknúť dáta pred zlodejmi, takto funguje
Bezpečnosť
FBI varuje pred nový podvodom s fotografiou „proof of life“. Rodiny po nej často spanikária v priebehu pár minút
FBI varuje pred nový podvodom s fotografiou „proof of life“. Rodiny po nej často spanikária v priebehu pár minút
Bezpečnosť

Bývanie

Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
Zachovali retro dlažbu a bol to úžasný nápad! Byt mladých je svojský, no rodinnú atmosféru tu majú tak naozaj
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
V ktorých obciach a mestách sa na Slovensku žije najlepšie? Rebríček kvality života odhalil týchto 10 miest
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Keď deti odišli z domu, začali prerábať od podlahy. Takto to vyzerá, keď si manželia dajú vytvoriť bývanie pre seba
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?
Nekupujte zbytočne veľký televízor do malej obývačky. Čo by ste mali vedieť, kým sa pustíte do jeho kúpy?

Pre kutilov

Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Najväčšie pasce na záhradkárov: Tieto nákupy v marci radšej vynechajte!
Okrasná záhrada
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
3 druhy konárov, ktoré musíte z jabloní odstrániť ako prvé
Záhrada
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Záhradné sedenie ako skladačka: Michal vám ukáže svoju zváranú konštrukciu na retiazkach
Dvor a záhrada
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Prebuďte balkón už v marci! 5 mrazuvzdorných kvetov, ktoré nezničí mráz
Okrasná záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Láska a sex
Môj manžel mi prezradil pikantné tajomstvo zo spálne svojho kolegu: Jemu to bolo na smiech, mne sa ten nápad celkom páčil
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil
Zahraničné
NEBEZPEČNÝ manéver auta spustil reťazovú reakciu! Polícia zverejnila VIDEO z hazardnej jazdy, TOTO vodiči netušili
ZOZNAM najbohatších ľudí sveta:
Zahraničné
ZOZNAM najbohatších ľudí sveta: Historický REKORD! V rebríčku sú aj dvaja Slováci, zbrojár Strnad je medzi TOP elitou
Viktor Orbán a Péter
Zahraničné
Orbán sa trasie od strachu: V predvolebných prieskumoch jasne vyhráva Magyar! Fidesz mení taktiku
Banálna kontrola sa zmenila
Zahraničné
Banálna kontrola sa zmenila na AKČNÚ naháňačku: Muž (41) z obavy dokonca preskočil plot, no strážcom zákona neušiel

Ďalšie zo Zoznamu