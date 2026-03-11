Poslanecký prieskum u hasičov: MV postupuje správne, dodávky áut a obsadenosť potvrdili efektívnosť zboru

BRATISLAVA - Stredajší poslanecký prieskum v Hasičskom a záchrannom zbore (HaZZ) potvrdil, že ministerstvo vnútra (MV) postupuje pri modernizácii správne. Po skončení prieskumu to vyhlásila štátna tajomníčka rezortu vnútra Lucia Kurilovská. Ministerstvo podľa nej koná odborne, transparentne a v súlade so zákonom. Podobne sa na sociálnej sieti v stredu vyjadril aj samotný HaZZ. Doplnil, že personálna obsadenosť v zbore je najvyššia za posledných päť rokov.
Poslancom sprístupnili dokumenty a vozidlá
„Poslancom Národnej rady SR bola počas prieskumu na Prezídiu HaZZ sprístupnená zmluvná dokumentácia a poskytnuté informácie o technickom stave dodaných vozidiel, pričom im bola umožnená aj osobná vizuálna prehliadka jedného z vozidiel AHZS 1B Scania,“ uviedla.
Ako doplnila, do stredy prevzali 39 vozidiel. „Dodanie všetkých 80 vozidiel AHZS 1B je plánované do konca júna 2026,“ priblížila. Pripomenula, že celý proces obstarávania bol skontrolovaný Úradom pre verejné obstarávanie. „Výsledok kontroly, doručený 8. apríla 2025, jednoznačne potvrdil, že ministerstvo postupovalo správne a všetky zákonné požiadavky boli splnené,“ doplnila.
HaZZ informoval o personálnej obsadenosti
Hasiči na sociálnej sieti uviedli, že okrem spolupráce pri poslaneckom prieskume informoval prezident HaZZ Adrián Mifkovič aj o personálnej naplnenosti hasičského zboru. Aktuálne je obsadených 97,51 percenta miest. „Robíme všetko pre to, aby sa technika postupne obmieňala a aby boli príslušníci Hasičského a záchranného zboru vždy pripravení zasiahnuť,“ uviedol Mifkovič k prieskumu.
Opozičný poslanec Národnej rady SR Juraj Krúpa (SaS) v stredu po skončení poslaneckého prieskumu v HaZZ vyhlásil, že chce zistenia o dodávaných kontroverzných hasičských autách postúpiť orgánom činným v trestnom konaní. Podľa neho sa dodávateľ 80 hasičských áut, z ktorých 71 preplatí Európska únia, spoločnosť LRK Trading, správa podozrivo. Poslanec opakovane upozornil aj na cenu, ktorá má byť vyššia, ako pri nákupe rovnakých áut v Českej republike.
Opozícia hovorí o problémoch s nákupom hasičských áut už od septembra 2024. Okrem podozrení pri financovaní nákupu jej prekáža aj údajná nízka kvalita vozidiel. Ministerstvo vnútra kritiku odmieta, víťazná spoločnosť podľa neho splnila všetky požiadavky.