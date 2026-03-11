Ministerstvo nahradí upratovačky externými službami: Konsolidácia má priniesť úspory a efektívnejšie fungovanie rezortu

BRATISLAVA - Prepúšťanie upratovacieho personálu na ministerstve vnútra (MV) ušetrí rezortu počas konsolidácie finančné prostriedky. Zámer nahradiť interných zamestnancov zmluvami s externými spoločnosťami na východnom Slovensku po čase ministerstvo vyhodnotí. Na základe ekonomických výsledkov sa následne rozhodne, či bude takto pokračovať aj na zvyšnom území krajiny. V reakcii na kritiku opozičného PS a policajných odborárov to uviedol hovorca rezortu vnútra Matej Neumann.
Rezort testuje úspory v praxi
„Ministerstvo vnútra má k dispozícii predbežné prepočty nákladovosti a efektívnosti, ktoré si v Košickom a Prešovskom kraji overuje priamo v praxi. Kmeňoví zamestnanci totiž na rozdiel od externého dodávateľa nevykonávajú niektoré typy činností, na ktoré bolo potrebné obstarávať ďalšie služby. Dodávateľ zabezpečí balík všetkých potrebných služieb, čo by malo priniesť významné úspory v porovnaní s doterajším systémom samostatných zákaziek,“ uviedol Neumann.
Rezort vnútra predpokladá, že úspory dosiahne nielen v personálnej a sociálnej oblasti na položkách ako mzdy, dovolenky, odvody a podobne, ale aj v nákladovej časti. „Ministerstvo vnútra napríklad nebude musieť samostatne obstarávať čistiace prostriedky, techniku či rôzne nástroje a náradie potrebné na výkon týchto prác,“ priblížil hovorca. Ako doplnil, maximálna hodnota rámcovej zmluvy na štyri roky je pre Košický kraj vyše 6,68 milióna eur a pre Prešovský kraj viac ako 4,34 milióna eur. „Pripomíname, že z rámcových dohôd sa bude čerpať podľa potrieb a možností rozpočtu,“ upozornil.
Zamestnanci musia dodržiavať disciplínu
Neumann si myslí, že disciplínu v rámci bezpečnosti sú v prvom rade povinní dodržiavať zamestnanci rezortu, a to bez ohľadu na to, či im priestory upratujú kmeňoví alebo externí zamestnanci. Materiály obsahujúce utajované skutočnosti či osobné údaje musia tak či tak uchovávať na miestach na to určených a nenechávať ich bez dozoru.
Externí pracovníci musia zachovávať mlčanlivosť
„Ochrana je posilnená tým, že rámcová dohoda ukladá poskytovateľovi povinnosť zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách týkajúcich sa činnosti objednávateľa, ku ktorým sa pracovníci pri výkone služieb dostanú. Pracovníci poskytovateľa musia v súlade s uzatvorenou rámcovou dohodou absolvovať preverenie podľa interných predpisov MV SR a nesmú byť právoplatne odsúdení za majetkové alebo násilné trestné činy. Poskytovateľ je zároveň povinný zaviazať svojich pracovníkov mlčanlivosťou o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedia pri výkone služieb,“ podotkol Neumann.
Hovorca takisto uviedol, že rezort si uvedomuje aj sociálne dôsledky tohto kroku, na ktoré poukázali policajní odborári. Zároveň však ministerstvo musí postupovať v súlade s prijatými organizačnými a ekonomickými opatreniami, ktoré majú zefektívniť fungovanie rezortu v podporných činnostiach.
„Nie je vylúčené, že viacero prepustených zamestnancov nájde uplatnenie aj u nového poskytovateľa upratovacích služieb. Pri realizácii zmien sa budeme snažiť postupovať citlivo, aby sa negatívne dosahy čo najviac zmiernili,“ uzavrel.
Opozícia a odborári kritizujú prepúšťanie
Opozičné PS aj Odborový zväz polície v SR v stredu kritizovali prepúšťanie 146 civilných zamestnancov ministerstva vnútra, ktorí pre rezort upratovali v Prešovskom a Košickom kraji. Nahradiť ich majú externé upratovacie služby. Poslanec Národnej rady SR Jaroslav Spišiak (PS) sa chce na výhodnosť podpísanej zmluvy pýtať na mimoriadnom rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru. Odborári okrem sociálneho hľadiska upozornili aj na možné bezpečnostné problémy.