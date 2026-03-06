Ministerstvo kultúry odmieta obvinenia v kauze dotácie pre OZ Limetka: Zvažuje právne kroky

BRATISLAVA – Rezort kultúry sa ohradil voči medializovaným informáciám, ktoré spájajú ministerku Martinu Šimkovičovú s procesom prideľovania dotácie pre občianske združenie Limetka. Ministerstvo tvrdenia o politickom zásahu do rozhodovania Fondu na podporu umenia (FPU) označilo za nepravdivé a zavádzajúce.
V posledných dňoch sa v médiách objavili správy, podľa ktorých mala ministerka kultúry Martina Šimkovičová osobne „priklepnúť“ finančné prostriedky pre konkrétny subjekt. Ministerstvo kultúry SR tieto interpretácie dôrazne odmieta a zdôrazňuje, že proces rozhodovania o podpore projektov je plne v kompetencii Fondu na podporu umenia a jeho orgánov.
Podľa oficiálneho stanoviska ministerstva je systém podpory umenia nastavený tak, že o konkrétnych dotáciách rozhoduje Rada Fondu na podporu umenia. Ministerstvo kultúry deklaruje, že do tohto procesu nijakým spôsobom nezasahuje.
"Tvrdenia, podľa ktorých ministerka kultúry „priklepla“ finančné prostriedky konkrétnemu združeniu, nezodpovedajú skutočnosti a nesprávne interpretujú spôsob fungovania systému podpory umenia. Takéto interpretácie považuje ministerstvo za zavádzajúce a poškodzujúce dobré meno rezortu ako aj ministerky kultúry," uvádza sa v stanovisku rezortu.
Ministerstvo ďalej informovalo, že podľa ich doterajších zistení bola žiadosť OZ Limetka zaradená do štandardného hodnotiaceho procesu fondu a spĺňala všetky zákonom stanovené náležitosti.
Ministerstvo zvažuje právnu obranu
Rezort kultúry považuje medializované informácie za poškodzujúce dobré meno inštitúcie aj samotnej ministerky. V tejto súvislosti ministerstvo avizovalo, že zvažuje podniknúť právne kroky proti subjektom, ktoré podľa nich šíria nepravdivé správy. "Ministerstvo kultúry SR preto zvažuje dostupné právne kroky na ochranu svojho dobrého mena voči osobám alebo subjektom, ktoré šíria nepravdivé informácie."