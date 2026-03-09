Pondelok9. marec 2026, meniny má Františka, zajtra Branislav, Bronislav, Bruno

Rodinný dom zachvátil oheň: Jeden človek zomrel pri požiari

Požiar domu v obci Vrícko.
Požiar domu v obci Vrícko. (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj)
TASR

VRÍCKO - Martinskí profesionálni hasiči zasahovali v pondelok predpoludním pri požiari rodinného domu v obci Vrícko (okres Martin). Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová, požiar si vyžiadal jednu ľudskú obeť.

Na operačné stredisko bol požiar ohlásený o 8.30 h. Hasiči po príjazde na miesto zistili, že požiarom je zasiahnutý pivničný priestor rodinného domu s kotolňou, v ktorej je uskladnené drevo, a vnútri domu sa mala nachádzať osoba.

„Požiar sa hasičom podarilo lokalizovať dvoma C prúdmi. Následne priestory odvetrali pomocou pretlakového ventilátora. Z priestorov domu bola vynesená osoba, ktorá bola odovzdaná do opatery záchrannej zdravotnej služby. Osobu sa už nepodarilo zachrániť. Na miesto bola privolaná kriminálna polícia a obhliadajúci lekár,“ priblížila Pohanková Zahatlanová.

Profesionálnym hasičom z Martina pomáhali pri likvidácii požiaru aj dobrovoľní hasiči z Vrícka a Kláštora pod Znievom. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Pri požiari vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na 10.000 eur,“ dodala hasičská hovorkyňa.

