Pavol Ľupták navrhuje zmeny pri výbere správcu zálohového systému

BRATISLAVA - Nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Pavol Ľupták chce nastaviť spravodlivé podmienky pre výber správcu zálohového systému. Do NR SR preto predložil novelu zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje. Tvrdí, že systém správcu zálohového systému vykazuje „značnú nestabilitu výsledkov jeho hospodárskej činnosti“.
Nový model správcu
Správcom by mala byť podľa návrhu právnická osoba založená na dobu neurčitú so sídlom v SR. V súčasnosti je podľa zákona správcom nezisková organizácia. Po novom by správcu určilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR na základe uskutočneného výberu z prihlásených záujemcov. Zakladateľom - vlastníkom, respektíve spoluvlastníkom správcu by bol po novom výrobca alebo distribútor zálohovaných jednorazových obalov na nápoje.
archívne video
„V minulosti došlo k pokriveniu pravidiel hospodárskej súťaže v samotnom zákone, ktorý upravuje túto problematiku aj napriek tomu, že dotknuté právne predpisy EÚ zaručujú spravodlivú súťaž hospodárskych subjektov,“ argumentuje Ľupták v dôvodovej správe k novele. Jej účinnosť navrhuje od 1. júla. Správca založený podľa doterajších predpisov by podľa návrhu vykonával svoju činnosť do 31. decembra 2026.
Kritika opozície
Návrh poslanca kritizuje opozícia. Hnutie PS žiada o stiahnutie návrhu. Označilo ho za nesystémový. Fungovanie zálohového systému je dnes podľa PS jedným z mála úspešných príbehov, ktorými Slovenská republika dokonca inšpiruje zahraničie. Hnutie sa obáva, že môže ísť o ďalší prípad tzv. politickej korupcie. „Dôrazne vyzývame vicepremiéra Tarabu, aby bezodkladne zaujal stanovisko k legislatívnej iniciatíve poslanca Ľuptáka. Pýtame sa, vedel a odsúhlasil tento poslanecký návrh?“ pýta sa poslanec Michal Sabo (PS) v stanovisku hnutia.
Varovanie pred ovládnutím
Poslanec Ľubomír Galko (nezaradený) upozornil, že zásah do fungujúceho systému môže pôsobiť ako pokus o jeho mocenské ovládnutie. „Ak chce niekto bez jasného dôvodu meniť správcu systému, ktorý funguje a financujú ho účastníci trhu, vyvoláva to vážne otázky o skutočných motívoch,“ povedal v stanovisku mimoparlamentnej strany Demokrati, v ktorej pôsobí.
Zálohový systém funguje na Slovensku od 1. januára 2022. Správca zálohového systému je neziskovou organizáciou. Založili ju Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku, Slovenské združenie výrobcov piva a sladu, Slovenská aliancia moderného obchodu a Zväz obchodu SR. Úlohou správcu bolo zabezpečiť organizačný plán zálohového systému, finančný plán, rozmiestnenie a počet zálohových automatov, ktoré vracajú peniaze za PET fľaše alebo hliníkové obaly. Správca má tiež na starosti propagáciu zálohovania nápojových obalov a osvetu medzi občanmi.