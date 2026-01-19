Vráťte fľašu, darujte úsmev: Zákazníci Lidla môžu cez zálohomaty podporiť zdravotných klaunov a priniesť radosť chorým deťom aj seniorom

Jednoduché gesto, ktoré má obrovskú pozitívnu silu. Niekedy stačí 15 centov na to, aby v nemocničnej izbe či domove seniorov zaznel úprimný smiech. Zákazníci Lidl Slovenská republika majú od nového roka unikátnu možnosť jedným stlačením tlačidla na fľaškomate premeniť prázdny obal na úsmev. Pre dieťa čakajúce na operáciu červený nos nie je len rekvizitou. Je vstupenkou do sveta, kde choroba neexistuje a niť obáv sa trhá. Podobne sú ľudský kontakt a humor, ktoré klauni pravidelne prinášajú osamelým seniorom, kľúčovým spojencom v boji proti osamelosti a monotónnosti. Výnos zo zálohovaných obalov, ktoré sa zákazníci rozhodnú darovať prostredníctvom automatov na výkup fliaš, preto odteraz poputuje na podporu občianskeho združenia ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Lidl tak nadväzuje na úspešnú spoluprácu z minulosti a pozýva Slovenky a Slovákov, aby pravidelným darovaním pomohli rozosmiať tisíce detí a seniorov.
Pre Lidl je spoločenská zodpovednosť pevnou súčasťou jeho DNA. Preto sa rozhodol aktualizovať príjemcu pomoci v rámci svojho zálohového systému. Po mimoriadne úspešnej podpore iniciatívy Upracme Slovensko, ktorá od roku 2021 vyzbierala vďaka pomoci Lidla viac ako 165-tisíc eur, zmobilizovala 195 218 dobrovoľníkov a pomohla oslobodiť slovenskú prírodu i mestá od neuveriteľných 1 691 ton odpadu, sa pozornosť najväčšieho reťazca presúva na „duševnú ekológiu“ – podporu psychickej pohody tam, kde chýba najviac.
„Naši zákazníci už v minulosti ukázali, že majú srdce na správnom mieste. V rámci dvoch charitatívnych zbierok, ktoré prebiehali v predajniach Lidl v uplynulých dvoch rokoch, sa vyzbieralo na misiu zdravotných klaunov 115 000 eur. Rozhodli sme sa im preto túto možnosť pomoci zjednodušiť a sprístupniť celoročne. Aj výťažok z darovaných fliaš bude využitý okrem návštev detských pacientov aj pre seniorov, ktorým klauni pomôžu zmierniť pocit osamelosti. Stačí jediné stlačenie tlačidla a vrátené fľaše či plechovky pomôžu k návšteve profesionálnych zdravotných klaunov pri lôžku chorého dieťaťa či u osamelého seniora. Vyzývame zákazníkov k pravidelnosti – darujte aspoň raz mesačne – lebo tak, ako pravidelne vraciame fľaše, tak pravidelne potrebujú mnohí ľudia dôvod na úsmev,“ vysvetľuje Tomáš Bezák, vedúci úseku Corporate Affairs Lidl Slovenská republika.
Organizácia ČERVENÝ NOS Clowndoctors pôsobí na Slovensku už 22 rokov, pričom pravidelne navštevuje vyše 50 nemocníc a viac ako 20 seniorských zariadení. V roku 2025 zrealizoval takmer 70-členný tím profesionálnych zdravotných klaunov rekordných 2 969 klauniád vrátane špeciálnych programov ako Cirkus Paciento či odprevádzanie detí na operačnú sálu.
„Smiech síce nelieči okamžite a hneď v medicínskom zmysle, ale pomáha liečbe tým, že zlepšuje psychický stav pacienta. Naše návštevy si vyžadujú profesionálnu prípravu, nepretržité vzdelávanie a predovšetkým pravidelnosť. Práve stabilná podpora od zákazníkov Lidla prostredníctvom zálohového systému nám umožní naplánovať si ešte viac návštev a priniesť radosť k viacerým lôžkam. Ďakujeme za každú darovanú vrátenú fľašu, ktorá sa stane nositeľom nádeje,“ hovorí Milan Šagát, výkonný riaditeľ o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors.
Ako to funguje? Systém darovania je jednoduchý a transparentný: pri vrátení obalov v ktoromkoľvek zo 179 obchodov Lidl si zákazník na obrazovke automatu zvolí možnosť „Darovať záloh“. Celá suma (15 centov) poputuje na podporu návštev zdravotných klaunov na detských oddeleniach slovenských nemocníc či v domovoch pre seniorov.
Zatiaľ čo podpora cez zálohomaty mení adresáta, záväzok Lidla voči životnému prostrediu ostáva nemenný. Projekty ako Voda pre stromy, vďaka ktorému sa v Tatrách vysadilo už viac ako 2,3 milióna stromčekov, či Nenechajme to plávať, v ktorom Lidl zdvojnásobuje váš dobrovoľný poplatok 1 cent za použitie jednorazového mikroténového vrecka, pokračujú ďalej.
O spoločnosti Lidl
Lidl Slovenská republika, s. r. o., otvoril svoje prvé predajne v Slovenskej republike v roku 2004. Počas jeho pôsobenia na slovenskom trhu sa mu podarilo vybudovať sieť 179 predajní a zamestnať viac ako 6 500 ľudí. Spoločnosť Lidl na Slovensku preinvestovala už viac ako miliardu eur a pravidelne získava ocenenia ako Najzamestnávateľ či Obchodník roka, čo potvrdzuje jej silné postavenie nielen u zákazníkov, ale aj na trhu práce. Vždy aktuálne a zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk, www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.
O združení ČERVENÝ NOS Clowndoctors
OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorého poslaním je prinášať prostredníctvom klaunského umenia radosť a smiech tým, ktorí to potrebujú, pôsobí na Slovensku už od roku 2004. So združením spolupracuje v súčasnosti takmer 70 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí mesačne zrealizujú vyše 240 klauniád. Ide najmä o pravidelné návštevy chorých detí v nemocniciach po celom Slovensku, ale aj špeciálne programy ako odprevádzanie detí na operáciu N.O.S., Klaunské večerníčky, Cirkus Paciento, Prezuvky máme či Fidlikára. Zdravotní klauni navštevujú i zariadenia pre seniorov a realizujú programy pre dospelých pacientov. Ešte viac informácií o aktivitách a poslaní združenia nájdete na stránke www.cervenynos.sk a na www.facebook.com/cervenynosclowndoctors.
Darovaním záloh podporíte verejnú zbierku Červený nos 2025/2026 organizátora o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors na základe právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR č. SVS-OVS2-2025/043158-002 zo dňa 22. 8. 2025 o zápise verejnej finančnej zbierky do registra zbierok pod registrovaným číslom zbierky 000-2025-043158 (ďalej len „verejná zbierka“). Trvanie verejnej zbierky je od 1. 10. 2025 do 30. 9. 2026. Finančné prostriedky získané z darovania záloh za vratné obaly budú spoločnosťou Lidl v plnej výške (100 %) poukázané na bankový účet o. z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors, ktorý tento príspevok použije na rozvoj svojich aktivít v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach.
