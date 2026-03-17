Lučenec v šoku: Dlhoročnú primátorku obvinili z trestných činov, hovorí o štvavej kampani!

LUČENEC - Samospráva v Lučenci prechádza turbulentným obdobím. Dlhoročná prvá dáma mesta čelí vážnym obvineniam zo strany orgánov činných v trestnom konaní, ktoré sa týkajú nakladania s mestským majetkom a podpisovania zmluvných dodatkov. Celý prípad naberá na intenzite práve v čase, kedy sa mesto pripravuje na nadchádzajúce komunálne voľby.
Primátorka Lučenca Alexandra Pivková, ktorá stojí na čele mesta už štvrté volebné obdobie, čelí obvineniu z dvoch trestných činov. Ide o prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu s prečinom porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku.
Informáciu o vznesení obvinenia oficiálne potvrdila pre televíziu JOJ hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková. Vyšetrovateľ v Lučenci pristúpil k tomuto kroku 13. februára tohto roku po tom, čo prokurátor na základe predchádzajúcich procesných úkonov nariadil začatie trestného stíhania.
Podľa dostupných informácií majú byť jadrom problému dva dokumenty. Primátorka mala údajne bez realizácie verejnej súťaže a bez potrebného súhlasu mestského zastupiteľstva podpísať dodatok k zmluve na vývoz komunálneho odpadu a taktiež dodatok týkajúci sa prenájmu priestorov.
Celý proces odštartoval podnet od miestneho občianskeho združenia Náš Lučenec, ktoré trestné oznámenie podalo ešte pred dvoma rokmi. Po dvoch rokoch preverovania tak prípad dospel do štádia vznesenia konkrétneho obvinenia voči štatutárke mesta.
Podľa primátorky je to štvavá kampaň
Primátorka Alexandra Pivková akékoľvek pochybenie odmieta a proti uzneseniu o obvinení okamžite podala sťažnosť. Situáciu vníma ako súčasť politického boja pred blížiacimi sa voľbami, v ktorých plánuje opätovne kandidovať. „Nie som si vedomá žiadneho pochybenia, necítim sa byť vinná. Vo veci som podala sťažnosť a použijem v tejto veci všetky právne prostriedky. V našom štáte stále platí prezumpcia neviny,“ uviedla primátorka na sociálnej sieti.
Podľa jej slov nejde o náhodu a v posledných rokoch čelil mestský úrad viacerým kontrolám, ktoré mali podľa nej spoločného menovateľa. Zároveň dodala, že očakáva kampaň, ktorá prekročí všetky medze.
„Sme svedkami systematických útokov, znevažovania a šírenia nepravdivých informácií na sociálnych sieťach, ktoré sledujú len jediný cieľ, a tieto kroky preto nevnímam ako náhodné,“ doplnila Pivková s tým, že je pripravená vyšetrovateľom poskytnúť plnú súčinnosť.