Rozhodnutie v téme kandidatúry Ráža na šéfa Bratislavy ešte nepadlo

BRATISLAVA - V téme možnej kandidatúry ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) na post primátora Bratislavy v jesenných voľbách rozhodnutie zatiaľ stále nepadlo. Uviedla hovorkyňa rezortu dopravy Petra Poláčiková.
„Zatiaľ v tejto téme žiadne rozhodnutie nepadlo,“ skonštatovala Poláčiková. Prípadná kandidatúra šéfa rezortu dopravy bola aj témou ostatnej diskusnej relácie STVR Sobotné dialógy, ktorej hosťom bol premiér Robert Fico (Smer-SD). Fico v nej uviedol, že by bolo „asi vhodné“, keby Smer ako najsilnejšia vládna strana postavila kandidáta. Zopakoval, že podľa neho by vhodným kandidátom mohol byť práve Ráž. Zdôraznil však, že žiadne rozhodnutie ešte nepadlo.
„Toto rozhodnutie ešte len príde. Pre mňa by bol vhodný kandidát. Ak sa rozhodne, že ide do toho, tak ho podporím. Ak povie, že do toho nepôjde, tak ho budem rešpektovať,“ povedal Fico. Prácu šéfa rezortu dopravy si podľa vlastných slov váži, povedal, že pracujú na ďalších veľkých projektoch. Ministra požiadal, aby sa „absolútne sústredil“ na prácu na ministerstve „do samého konca“. „Je tak známa, tak výrazná tvár, že keby sa rozhodol kandidovať za primátora Bratislavy, nepotrebuje nejakú polročnú kampaň,“ doplnil Fico.
Post primátora Bratislavy chce na jeseň opätovne obhajovať jej súčasný šéf Matúš Vallo (Team Bratislava, PS, SaS a Demokrati). Kandidatúru ohlásil aj bratislavský mestský i krajský poslanec Martin Winkler (strana Dunaj) a dlhoročná starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová (nezávislá). Zabojovať o primátorský post chcú aj Miroslav Heredoš a Ľubomír Geci (obaja nezávislí). Kandidatúru zvažuje aj predsedníčka Pirátskej strany Zuzana Šubová.