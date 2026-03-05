Polícia musela URGENTNE zasiahnuť: Muž dostal päsťou a takmer preletel sklenenou výplňou, vraj to bolo zo SRANDY!

BRATISLAVA - Obchodná ulica v hlavnom meste Bratislave sa opäť dostáva na titulky novín. Ani tentokrát to nie je z lichotivých dôvodov a ďalší kriminálny čin mali pod zrakom kamier samotní policajti. Tí na základe záznamu, kde muž tvrdo knokautoval človeka na zastávke, vyrazili okamžite do terénu a zakrátko si vinníka na ulici našli. Má veľký problém.
VIDEO Zásah mestskej polície na Obchodnej ulici v Bratislave:
Asi mi preplo, urobil som to zo srandy, obhajoval sa útočník
"Prišla som tu a za takých 20 sekúnd bol problém," povedala pracovníčka mestskej polícia príslušníkom, ktorí začali na základe záznamu konať. Na ňom je vidieť, ako sa neznámy muž približuje k druhému mužovi, ktorý stojí blízko pri sklenených dverách jednej z prevádzok. Neváha a uštedrí mu do tváre ranu, ktorá ho zároveň zranila aj zo zadnej strany hlavy v dôsledku zotrvačnosti. Odrazil sa totiž veľmi tvrdým spôsobom od sklenenej výplne týchto dverí prevádzky a len tak-tak ňou nepreletel. Muži zákona teda okamžite vyrazili na Obchodnú ulicu a spomínaného útočníka zo zastávky električiek zakrátko vyhľadali.
Polícia s hrôzou neskôr zistila, aký motív mal tento útočník. "Len tak zo srandy asi ... mi preplo," šokujúco odpovedal muž na mestskej polícii na otázku, prečo druhého človeka na zastávke udrel.
Zranený muž sa pred ďalším útokom skrýval v stávkovej kancelárii
Muža podľa mestskej polície napadol úplne bez dôvodu. "Pred ďalším útokom sa poškodený ukryl na najbližšie bezpečné miesto, do priestorov stávkovej kancelárie. Následne prišiel útok oznámiť na stanicu mestskej polície na Obchodnej ulici. Kým mestská policajtka na útvare spisovala s poškodeným oznámenie, hliadky v teréne už pátrali po útočníkovi," popísala mestská polícia.
Útočník sa však ďaleko nedostal. "Na základe presného popisu ho spozorovali neďaleko stanice a následne predviedli za účelom zistenia totožnosti. Po chvíli sa k útoku priznal. Dôvod? Vraj sa mu nepáčilo, ako sa naňho poškodený pozeral. A údajne to malo byť „len zo srandy“," popisuje šokujúci dôvod útoku polícia.
Muž bol eskortovaný na príslušný útvar Policajného zboru pre podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva. Zranenému bola privolaná záchranná zdravotná služba, keďže jeho stav si vyžadoval odborné ošetrenie. "Násilie nemá miesto v našich uliciach, a to ani „zo žartu“. Ak sa stanete svedkami podobných situácií, dajte nám o nich vedieť bezodkladne prostredníctvom linky 159 alebo oslovte našich kolegov a kolegyne osobne, tak ako to urobil poškodený v tomto prípade. Nezabúdajte, sme vám vždy nablízku," poradila verejnosti mestská polícia v Bratislave. Tá má sídlo aj na spomínanej Obchodnej ulici.