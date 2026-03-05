Dážď bankoviek v centre Nitry! Mestskí policajti zbierali z vozovky stovky eur, majiteľ doplatil na školácku chybu!

NITRA - Predstavte si ten nepríjemný moment, keď si uvedomíte, že vaša peňaženka s takmer tisíckou eur zmizla. Presne to sa stalo vodičovi v Nitre, ktorý doplatil na chvíľkovú nepozornosť a nechal si hotovosť aj s dokladmi na streche vozidla. Kým on pokračoval v jazde, stovky eur sa sypali priamo na frekventovanú cestu. To, čo nasledovalo, však pripomína malý zázrak – peniaze si totiž všimla hliadka mestskej polície skôr, než zmizli v nenávratne.
Nezvyčajný pohľad sa naskytol hliadke mestskej polície v Nitre počas bežnej jazdy po Napervillskej ulici. Priamo uprostred vozovky spozorovali roztrúsené bankovky, ktoré vietor unášal do okolia. Keď policajti zastavili, zistili, že nejde o žiadne drobné – na zemi ležala hotovosť v celkovej hodnote približne 900 eur.
Okrem peňazí policajti na mieste našli aj peňaženku a osobné doklady.„Majiteľ si podľa všetkého svoju peňaženku zabudol na streche vozidla a tá sa počas jazdy zosunula priamo na cestu,“ uviedla Mestská polícia v Nitre. Policajti nestrácali čas, peniaze poctivo pozbierali a vďaka nájdeným dokladom okamžite zistili totožnosť majiteľa.
Policajti muža kontaktovali a ten sa v krátkom čase dostavil na útvar mestskej polície. Tam si prevzal svoju stratenú peňaženku, doklady a najmä celú finančnú hotovosť. Možno len hádať, aký kameň mu spadol zo srdca, keď zistil, že o svojich 900 eur neprišiel.