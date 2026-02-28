Weiss po ÚTOKU v Iráne Trumpovi poriadne naložil: Jeho slová po výhre po voľbách ležia totálne v troskách!

BRATISLAVA/WASHINGTON - Viacerí skúsení zahraniční a aj domáci diplomati sa museli v sobotu 28. februára 2026 zobudiť do nepríjemného rána, kedy zistili, že vypukol ďalší otvorený konflikt. Blízky východ sa utápa vo vojne Iránu s Izraelom a USA a sám prezident Spojených štátov amerických sa k úderu prihlásil. Zrejme však zabudol na svoje slová spred viac ako roka, keď vyhral voľby a niekto mu ich pripomenul.
"I’m not going to start wars, I’m going to stop wars," v preklade: "Nebudem začínať vojny, ale ich ukončovať,". Presne toto po výhre v prezidentských voľbách v roku 2024 v USA vyriekol súčasný prezident a jeden z "autorov" úderu na Irán Donald Trump. Jeho slová mu pripomenul skúsený diplomat Peter Weiss, ktorý si ho za ne "vychutnal".
Útok na Irán bez mandátu rozhodne nie je ukončovanie vojny, ale jej začiatok
Trump tieto slová podľa Weissa použil vo svojom prejave po víťazstve v prezidentských voľbách a teraz mu ich pripomenul. "Dnešný útok na Irán počas prebiehajúcich rokovaní o iránskom jadrovom programe a bez mandátu Bezpečnostnej rady OSN však nie je ukončením vojny. Je to jej začiatok," povzdychol si skúsený diplomat.
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Trump potom vraj Iráncom odkázal, že splnil, čo sľúbil, a že sa môžu chopiť slobodného Iránu. "Ak niekto hovorí o slobode Iránu, musí vedieť, že v krajine dnes neexistuje politická ani občianska sila, ktorá by ju po bombardovaní dokázala prevziať a ochrániť. A že sloboda nevzniká zo vzdušného útoku," dodal Weiss na margo bombardovania Teheránu.
Cenu za toto nebudú platiť mocní, ale obyčajní ľudia
"Toto nebolo urobené pre iránsky ľud a jeho slobodu. Toto bolo urobené kvôli geopolitickým záujmom. A cenu za to — ako vždy — zaplatia obyčajní ľudia. Nezaplatia ju tí, ktorí „vojny končia“. Ale tí, ktorí v nich musia žiť," vyslal memento Weiss verejnosti," uzavrel.