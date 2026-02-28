Voľba poštou má riziká, tvrdí Hrabko: Tajnosť hlasovania sa nedá zaručiť

BRATISLAVA - Pri voľbách poštou sa nedá garantovať tajnosť hlasovania, preto sa dajú úspešne využívať v len krajinách s vysokou politickou kultúrou. V situácii mimoriadne polarizovanej spoločnosti na Slovensku má väčší zmysel voliť na ambasádach klasicky za plentou, kde je možné garantovať tajnosť voľby, povedal publicista Juraj Hrabko.
Osobne nepredpokladá, že by bol výsledok hlasovania poštou zo zahraničia v roku 2023 zmanipulovaný kampaňou v zahraničí smerovanou na voličov súčasnej opozície. Voľbu poštou však podľa vlastných slov kritizoval už v čase, keď bola schválená. „Už keď sa zaviedla voľba poštou, bol som proti tomu, práve z dôvodu tajnosti volieb. Pri voľbe poštou nedokážete garantovať, že voľby boli skutočne tajné. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo som bol proti tomu. A nemám dôvod, prečo by som mal teraz meniť názor,“ konštatoval Hrabko.
Vláda podľa neho nemá dôvod podávať návrh na zrušenie voľby poštou, keďže to nemá vo vládnom programe. Ak by však takýto návrh podali poslanci, je podľa Hrabka dôležité, aby sa týkal iba zrušenia tejto formy hlasovania a aby zásahov do pravidiel voľby bolo čo najmenej. Dodal, že bude potrebné vytvoriť pre voličov v zahraničí možnosť voliť vo volebných miestnostiach za plentou, napríklad na ambasádach a konzulátoch.
Hrabko varuje pred zmenami pravidiel
Ak by bola voľba poštou zrušená v aktuálnom čase, bolo by to podľa Hrabka ešte v dostatočnom časovom predstihu pred parlamentnými voľbami. Hlas-SD však chce do parlamentu predložiť aj návrh na predĺženie volebného obdobia samosprávam zo štyroch na päť rokov. Hoci by sa nemal týkať aktuálneho volebného obdobia, ale až politikov zvolených na jeseň v komunálnych voľbách, podľa Hrabka to už možno považovať za zmenu pravidiel prijímanú v období krátko pred voľbami. „Pár mesiacov pred voľbami nemôžete meniť podmienky, veď to je významná zmena, predĺžiť mandát. Na to niet žiadny dôvod,“ tvrdí Hrabko.
Z budovy Klientskeho centra na Záhradníckej ulici v Komárne spadla 25. februára časť strechy. Pri tragédii prišla o život jedna osoba, ďalšie dve utrpeli zranenia. Prezident Peter Pellegrini aj premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadrili sústrasť pozostalým a vyzvali na urýchlené vyšetrenie udalosti. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) priamo na mieste tragédie informoval, že jednou z možných príčin nešťastia mohlo byť nedávne zemetrasenie a nariadil kontrolu všetkých budov v správe ministerstva v rádiuse, kde prebiehala seizmologická činnosť. „Politici nemajú veľa možností po takýchto nešťastných tragických udalostiach. Môžu vysloviť ľútosť a sľúbiť prešetrenie toho, čo sa stalo,“ reagoval Hrabko. Otázkou však podľa neho je, či kontrola objektov po zemetrasení nemohla prebehnúť už skôr.