AKTUÁLNE Výbuch a obrovský požiar v Moravskom Svätom Jáne! Hasiči VARUJÚ obyvateľov

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN - Hasiči zasahujú pri rozsiahlom požiari konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ). Obyvateľov vyzývajú, aby sa nezdržiavali vonku v blízkosti miesta.
„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol HaZZ. Hasiči zároveň vyzývajú obyvateľov, aby sa z preventívnych bezpečnostných dôvodov nezdržiavali vonku v blízkosti miesta udalosti a ponechali zatvorené okná a dvere na svojich domoch a bytoch.
Polícia upozorňuje na uzavretú cestu pre požiar konzervárne v okrese Senica
V súvislosti s požiarom konzervárne v Moravskom Svätom Jáne v okrese Senica je cesta III/1140 smerom na Sekule z dôvodu zásahu a pohybu hasičskej techniky uzavretá. Obchádzka je možná cez okolité ulice. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Policajti priblížili, že plamene zasiahli skladové priestory aj výrobnú halu miestnej konzervárne. „Na mieste zasahujú hasiči. Podľa veliteľa zásahu si udalosť zatiaľ nevyžiadala evakuáciu obyvateľov, situáciu však zložky na mieste priebežne monitorujú,“ skonštatovali. Obyvateľov žiadajú, aby sa nezdržiavali v blízkosti miesta udalosti a preventívne ponechali zatvorené okná a dvere na domoch a bytoch.