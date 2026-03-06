Ohnivé PEKLO na Záhorí: Výbuchy a obrovský požiar haly, hasiči bojovali s plameňmi celú noc!

MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN - Hasiči majú za sebou mimoriadne náročnú noc. V obci Moravský Svätý Ján vypukol vo štvrtok podvečer rozsiahly požiar miestnej konzervárne, ktorému predchádzal silný výbuch. Obrovská hala sa v priebehu minút ocitla v plameňoch a hustý dym bol viditeľný z kilometrov. Do boja s ohnivým živlom museli záchranári nasadiť nielen desiatky mužov, ale aj najmodernejšiu techniku vrátane robotov a dronov. Škody sa predbežne šplhajú k miliónom eur.
Hasiči zasahovali v Moravskom Svätom Jáne počas celej noci. Prvé hlásenie prijali vo štvrtok krátko pred 18-tou hodinou a situácia bola od začiatku kritická. Podľa svedkov sa z areálu ozvali mohutné explózie, ktoré mali spôsobiť propán-butánové fľaše v objekte. Oheň sa bleskovo rozšíril na celú halu, v ktorej sa nachádzal najmä obalový materiál a stovky drevených paliet.
Vzhľadom na rozsah požiaru a riziko ďalších výbuchov bol zásah mimoriadne nebezpečný. Hasiči preto do prvej línie poslali špeciálneho hasičského robota COLOSSUS, ktorý dokáže pracovať v prostredí priamo ohrozujúcom životy záchranárov. Zo vzduchu monitorovali situáciu drony, ktoré poskytovali termovízny prieskum a prehľad o skrytých ohniskách.
„Hala je zachvátená rozsiahlym požiarom a momentálne je celá v plameňoch. Podľa dostupných informácií v objekte došlo aj k výbuchu,“ uviedol večer Hasičský a záchranný zbor.
Zasahovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov
Na mieste sa vystriedali jednotky z celého okolia aj z Bratislavy. Okrem profesionálov zo Senice, Trnavy či Malaciek pomáhali aj dobrovoľní hasiči zo siedmich okolitých obcí. V súčasnosti je z miesta udalosti hlásená likvidácia požiaru. Na miesto bude vyslaná aj expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu, ktorá bude zisťovať príčinu vzniku požiaru. Pri udalosti nedošlo k žiadnym zraneniam.