Dodávky ropy cez Družbu sa opäť odkladajú: Ministerstvo sleduje situáciu

BRATISLAVA - Štátna spoločnosť Transpetrol dostala v pondelok ďalší aktualizovaný harmonogram pre obnovenie dodávok ropy prostredníctvom ropovodu Družba, v ktorom bol termín obnovenia posunutý na 4. marca. Zároveň platí, že dodávky zostávajú nateraz prerušené a situácia je predmetom trvalých rokovaní a monitorovania. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Ministerstva hospodárstva (MH) Mária Pavlusík.
Rezort sleduje bezpečnosť a Hormuzský prieliv
„Ministerstvo hospodárstva zároveň dôsledne sleduje širší bezpečnostný kontext, vrátane eskalácie konfliktov v regióne a vývoja situácie v oblasti Hormuzského prielivu, ktorý je jednou z kľúčových svetových trás prepravy ropy. Akékoľvek narušenie tejto dopravnej tepny môže mať dopad na globálne trhy s ropou a energetickú stabilitu Európy,“ konštatovala hovorkyňa.
Rezort hospodárstva podľa nej situáciu naďalej intenzívne sleduje a je v úzkej komunikácii so spoločnosťou Transpetrol, Správou štátnych hmotných rezerv SR, partnermi v rámci energetického sektora aj so zahraničnými inštitúciami.
Ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) skôr cez deň informovala, že najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia dodávok ropy cez Družbu je utorok 3. marca. Zároveň deklarovala, že tomuto termínu neverí, keďže sa opakovane posúva.
Napätie medzi štátmi
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.