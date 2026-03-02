Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Maďarsko rozširuje ochranu energetiky: Orbán vyzýva Ukrajinu na okamžité obnovenie dodávok ropy

Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarský premiér Viktor Orbán. (Zdroj: TASR/AP/Zoltan Mathe/MTI)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BUDAPEŠŤ - Maďarská armáda rozšíri ochranu kritickej energetickej infraštruktúry, ktorú minulú stredu (25.2.) premiér Viktor Orbán nariadil kvôli možnému narušeniu zo strany Ukrajiny. Podľa servera magyarnemzet.hu to minister obrany Kristóf Szalay-Bobrovniczky uviedol v pondelok na Facebooku.

„Vypočuli sme si správy ministerstva obrany a polície, ministerstva energetiky a zložiek o udalostiach z víkendu a určili sme ďalšie ciele,“ povedal minister. Podľa jeho slov v nasledujúcich dňoch budú maďarskí vojaci prítomní pri ďalších zariadeniach kritickej energetickej infraštruktúry. „Toto všetko sa deje pre vašu bezpečnosť. Mier si vyžaduje silu, budeme v tejto práci pokračovať,“ podčiarkol Szalay-Bobrovniczky.

Orbán varuje pred zásahmi do energetiky

Orbán toto opatrenie zdôvodnil minulú stredu tým, že na základe správ národných bezpečnostných služieb Ukrajina pripravuje ďalšie kroky na narušenie prevádzky maďarského energetického systému.

Napätie medzi Maďarskom a Ukrajinou

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a predseda slovenskej vlády Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

V pondelok Orbán vyhlásil, že podľa satelitných snímok neexistujú žiadne technické prekážky pre opätovné spustenie ropovodu Družba a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby Kyjev okamžite obnovil dodávky ropy.

Viac o téme: ArmádaMaďarskoUkrajinaViktor OrbánEnergetická infraštruktúra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Viktor Orbán
Maďarsko chce, aby EÚ vyslala k ropovodu na Ukrajine misiu aj za účasti Slovenska
Zahraničné
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
Opravy ropovodu Družba sa nedajú urýchliť, uviedol Zelenskyj: Slovensko a Maďarsko majú však alternatívu cez Jadran
Zahraničné
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Orbán nariadil zvýšenú ochranu infraštruktúry: Maďarsko čelí blokáde ropy cez Družbu, napätie s Ukrajinou rastie
Zahraničné
Maďarský minister zahraničných vecí
Spojené štáty majú záujem na bezpečnom zásobovaní Maďarska energiou, uviedol Szijjártó
Zahraničné

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Prominenti
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Šport
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Tréner slovenských hádzanárok Jan Beňadik pred zápasom EHF EURO CUP-u
Šport

Domáce správy

Martina Šimkovičová a Zuzana
Ministerka Šimkovičová vymenovala Ťapákovú do funkcie generálnej riaditeľky SND
Domáce
Denisa Saková
Saková neverí spusteniu ropy cez Družbu: Avizovaný termín podľa ministerky pravdepodobne nebude dodržaný
Domáce
Ilustračné foto
SPP upravuje systém zberu dát: Zmenu pocíti približne pätina domácností
Domáce
Veľká zmena v Rimavskej Sobote: Plaváreň sa po rokoch dočká obnovy za 5,3 milióna eur
Veľká zmena v Rimavskej Sobote: Plaváreň sa po rokoch dočká obnovy za 5,3 milióna eur
Banská Bystrica

Zahraničné

Turisti v Dubaji: Sedeli
Turisti v Dubaji: Sedeli sme na terase, preletel dron a ozvala sa explózia
dromedar.sk
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarsko rozširuje ochranu energetiky: Orbán vyzýva Ukrajinu na okamžité obnovenie dodávok ropy
Zahraničné
AKTUALIZUJEME Grécko vysiela pomoc na
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Zahraničné
Totálny chaos a zúfalstvo
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Zahraničné

Prominenti

Slávna skupina rieši PROBLÉM
Slávna skupina rieši PROBLÉM s ministerstvom: Neoprávnene použili ich hudbu... TOTO žiadajú!
Zahraniční prominenti
Jasmina a Sanel uprostred
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Domáci prominenti
Nominovaný herec na udeľovaní
Nominovaný herec na udeľovaní cien CHÝBAL: Smutný dôvod... Úplne sa stiahol z verejného života!
Zahraniční prominenti
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka
KRÁSNA SPRÁVA: Najsledovanejšia Slovenka bude mamou!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

FOTO Doryanthes palmeri
Botanický POKLAD po 31 rokoch: Liberec zažíva SENZÁCIU, ktorú naposledy videli ľudia v minulom storočí!
Zaujímavosti
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové hodnotenie: Nadšení sú návštevníci aj vedci
dromedar.sk
Osudová CHYBA z nej
Osudová CHYBA z nej urobila BOHÁČKU: Zabudla nahlásiť sťahovanie a vyhrala 166-tisíc eur!
Zaujímavosti
Má 102 rokov, bystrú
Má 102 rokov, bystrú myseľ a dnešný svet ho šokuje: Brian Barry prezradil, čo mu pomohlo prežiť celé storočie!
Zaujímavosti

Dobré správy

Ako sú na tom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
openiazoch.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Zdroj: Getty Images
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke

Šport

Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
NHL
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Ostatné
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Biatlon
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Niké liga

Auto-moto

Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
Novinky
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky

Kariéra a motivácia

Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Zaujímavé pracovné ponuky
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Aktuality
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
KarieraInfo.sk
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Rady, tipy a triky

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Bezmäsité jedlá
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
Rady a tipy

Technológie

Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Aplikácie a hry
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Rover Curiosity objavil na Marse niečo, čo akoby vyšlo priamo z Votrelca: Pozri sa na pavúčie siete a „vajíčka“ nalepené na nich
Veda a výskum
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Zamestnanec obranného dodávateľa skončil vo väzení. Predal 8 zero-day exploitov Rusom, „zarobil si“ 4 milióny
Správy
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Američania mali použiť AI Claude pri útokoch na Irán. A to aj napriek tomu, že ju Trump zakázal
Armádne technológie

Bývanie

Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory

Pre kutilov

5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Záhrada
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Strecha
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Záhrada
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Partnerské vzťahy
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Grécko vysiela pomoc na
Zahraničné
MIMORIADNE Útok na základňu na Cypre: Grécko posiela dve fregaty a stíhačky F-16, Briti sú v pohotovosti
Totálny chaos a zúfalstvo
Zahraničné
Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách
Pilot F-15 sa stihol
Zahraničné
MIMORIADNE Kuvajt omylom zostrelil tri americké stíhačky F-15
Dym stúpa z libanonskej
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Vojna s Iránom: Útok na izraelského premiéra! Poplach na Cypre a v Emirátoch horí rafinéria

Ďalšie zo Zoznamu