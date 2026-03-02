Pondelok2. marec 2026, meniny má Anežka, zajtra Bohumil, Bohumila

Fico chce o obnovení ropovodu Družba hovoriť s predsedníčkou Európskej komisie: Situáciu považuje za vážnu

Robert Fico a Ursula von der Leyenová.
Robert Fico a Ursula von der Leyenová. (Zdroj: Topky/Vlado Anjel, TASR/AP/Omar Havana)
TASR

BRATISLAVA - Premiér Robert Fico (Smer-SD) chce o obnovení tranzitu ropy cez ropovod Družba hovoriť s predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou, iniciuje k tejto téme stretnutie. To by podľa neho malo predchádzať rokovaniu s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Za najideálnejšie by považoval stretnutie Slovenska, Maďarska, Ukrajiny na pôde Európskej komisie za prítomnosti komisára a šéfky EK. Uviedol to na pondelkovej tlačovej konferencii.

Fico, Kaliňák, Gašpar a Para avizujú podanie trestného oznámenia na prokurátora Šureka (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

So Zelenským chce Fico rokovať v čo najkratšom čase. Obnovenie dodávok ropy cez ropovod Družba nie je podľa neho v aktuálnej situácii slovensko-ukrajinský či maďarsko-ukrajinský problém. „Dnes je to európsko-ukrajinský problém a Európa sa musí rozhodnúť, na strane koho bude stáť. Či bude stáť na strane Ukrajiny a samu seba poškodzovať, lebo ropa môže najjednoduchšie k nám tiecť cez tento ropovod, alebo konečne Európska únia uzná, že Slovensko a Maďarsko v tejto otázke majú pravdu,“ vyhlásil Fico. Situáciu považuje za vážnu. S vedením EK by chcel o téme diskutovať v horizonte dní.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

