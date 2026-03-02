Saková neverí spusteniu ropy cez Družbu: Avizovaný termín podľa ministerky pravdepodobne nebude dodržaný

GALANTA - Najnovší deklarovaný termín opätovného spustenia prúdenia ropy cez ropovod Družba je v utorok 3. marca. Na pondelkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD) s tým, že prípadnému spusteniu ropy v tomto termíne neverí.
„Vždy, keď príde k finálnemu termínu, posúva sa o dva-tri dni. Dneska nemám informáciu z Transpetrolu o tom, že by sa oficiálne termín posunul, ale nepredpokladám, že by sa ropa spustila,“ povedala.
V súvislosti s eskaláciou napätia na Blízkom východe povedala, že situácia ovplyvní nielen Slovensko, ale aj celú Európu. Téma energetickej bezpečnosti bude podľa nej na stole aj na európskej úrovni.
Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Predsedovia vlád Maďarska Viktor Orbán a Slovenska Robert Fico (Smer-SD) podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.