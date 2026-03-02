Polícia v Žilinskom kraji minulý týždeň odhalila 15 vodičov pod vplyvom alkoholu

ŽILINA - Policajti počas uplynulého týždňa v Žilinskom kraji odhalili 15 motoristov pod vplyvom alkoholu. Dychovú skúšku s výsledkom do jedného promile malo 12 z nich, ďalší traja vodiči nafúkali nad jedno promile. Informovala o tom žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Traja vodiči spôsobili dopravnú nehodu pod vplyvom alkoholu. Policajti alkohol vykonanými dychovými skúškami zistili aj u ôsmich vodičov nemotorových vozidiel,“ priblížila Kocková.
Upozornila, že policajti sa počas kontroly zameriavajú aj na požitie omamných a psychotropných látok. „U 29 vodičov predbežné testy ukázali pozitívny výsledok. Na cestách policajti ďalej zistili 1742 dopravných priestupkov u vodičov motorových vozidiel a 56 priestupkov u nemotorových účastníkov,“ doplnila policajná hovorkyňa.