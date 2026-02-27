Bratislavská polícia dolapila obchodníka s drogami: Karolovi za sto gramov pervitínu hrozí prísny trest

BRATISLAVA - Polícia minulý týždeň obvinila 33-ročného muža z Bratislavy, ktorý obchodoval s pervitínom. V prípade preukázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na sedem až 15 rokov. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Obvinený 33-ročný Karol Š. z Bratislavy si opakovane zadovažoval pervitín, ktorý následne neoprávnene prechovával a odpredával minimálne od januára 2025 ďalším užívateľom drog za vopred dohodnutú finančnú hotovosť,“ priblížila polícia.
Ako doplnila, na základe predchádzajúceho súhlasu prokurátora bol tak muž zadržaný vyšetrovateľom odboru kriminálnej polície. Policajtom vydal plastové vrecko s obsahom bielej kryštalickej látky. Zo záverov znaleckého posudku Kriminalisticko-expertízneho ústavu podľa polície vyplynulo, že vo vrecku sa nachádzalo viac ako 100 gramov metamfetamínu.
Muž je obvinený pre zločin neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. „Rovnako bol spracovaný podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby, s ktorým sa sudca Mestského súdu Bratislava I stotožnil. V uvedenom prípade hrozí obvinenému 33-ročnému Karolovi v prípade preukázania viny pred súdom trest odňatia slobody sedem až pätnásť rokov,“ dodala polícia.