Hľadáte sklad, kanceláriu či zázemie na stavbe? Lodné kontajnery ponúkajú flexibilnú alternatívu

Prečo čoraz viac firiem aj súkromných osôb využíva lodné kontajnery? Rýchla realizácia, flexibilita, nízke náklady a možnosť úprav na mieru z nich robia modernú alternatívu ku klasickej výstavbe.

Potrebujete sklad, kanceláriu, zázemie na stavbe alebo dočasné bývanie - a potrebujete to rýchlo? V čase, keď je klasická výstavba zdĺhavá a finančne náročná, sa čoraz viac firiem aj súkromných osôb obracia na lodné kontajnery. Spoločnosť HAGRO ORAVA prostredníctvom portálu svetkontajnerov.sk prináša riešenia, ktoré spájajú pevnosť, mobilitu a cenovú efektivitu.

„Našou hlavnou úlohou je ponúknuť rýchle, flexibilné a cenovo efektívne priestorové riešenia. Zákazníci dnes potrebujú priestor okamžite,“ vysvetľuje obchodný manažér Ľubomír Hojo.

Od skladovania po plnohodnotné kancelárie

Základ ponuky tvoria klasické lodné kontajnery v dĺžkach 6 a 12 metrov - nové aj použité. Tie sú určené najmä na bezpečné skladovanie a logistiku. Vďaka pevnej oceľovej konštrukcii zvládajú náročné poveternostné podmienky aj dlhodobé zaťaženie.

Okrem toho firma dodáva:

  • obytné a kancelárske kontajnery s izoláciou a elektroinštaláciou
  • kontajnerové garáže
  • prístrešky na lodné kontajnery
  • špeciálne riešenia ako open-top, side door či chladiarenské kontajnery
  • lodné minikontajnery vhodné do záhrady alebo na chatu

Rozdiely medzi jednotlivými typmi spočívajú najmä vo veľkosti, technickom stave, vybavení a účele využitia.

Sklad verzus kancelária, rozdiel je v komforte

Kým štandardný lodný kontajner slúži primárne na bezpečné uskladnenie materiálu či tovaru, obytný alebo kancelársky kontajner je prispôsobený na pobyt osôb. „Obytný kontajner je tepelne izolovaný, vybavený elektroinštaláciou, osvetlením a podľa potreby aj kúrením či klimatizáciou. Hlavný rozdiel je v úrovni komfortu a účele využitia,“ vysvetľuje Hojo.

Takéto riešenie dnes využívajú najmä stavebné firmy ako zázemie na projektoch, výrobné podniky ako dočasné kancelárie či logistické spoločnosti ako flexibilné skladové jednotky.

Pevnosť, ktorá vznikla pre oceán

Lodné kontajnery boli pôvodne navrhnuté pre námornú prepravu. Už z výroby preto spĺňajú vysoké nároky na pevnosť, nosnosť a odolnosť voči vetru, dažďu či mrazu. Pri použitých kontajneroch kladie firma dôraz na dôkladnú kontrolu technického stavu. „Zákazník musí dostať spoľahlivý a tesný kus bez skrytých nedostatkov,“ zdôrazňuje Hojo.

Pri individuálnych úpravách sa zároveň dbá na zachovanie statiky konštrukcie a ochranu proti korózii.

Úpravy na mieru sú dnes štandardom

Jedným z najväčších benefitov kontajnerových riešení je ich modularita. Spoločnosť bežne realizuje spájanie viacerých kontajnerov do jedného otvoreného priestoru. „Odstraňujeme vnútorné steny, profesionálne zatesníme spoje a interiér upravíme podľa potrieb zákazníka - napríklad novou podlahou, izoláciou či ďalším vybavením,“ opisuje Hojo zo spoločnosti HAGRO ORAVA.

Takto vznikajú väčšie kancelárske priestory, modulárne administratívne budovy alebo zázemie pre firmy.

Ako prebieha celý proces?

Každý projekt začína konzultáciou. Najskôr sa presne definuje účel využitia, rozpočet a technické požiadavky. Následne firma pripraví návrh riešenia a cenovú ponuku. Po schválení sa kontajner upraví v priestoroch spoločnosti alebo priamo na mieste realizácie - najmä ak ide o spájanie viacerých modulov.

Doprava bez komplikácií

HAGRO ORAVA zabezpečuje dopravu po celom Slovensku aj do okolitých krajín. Vykládka môže prebehnúť hydraulickou rukou alebo si zákazník zabezpečí žeriav podľa konkrétnych podmienok.

„Vopred zákazníkov informujeme o technických požiadavkách, aby doručenie prebehlo bez komplikácií,“ dopĺňa Hojo.

Kontajnery je možné osobne si prezrieť v skladoch v Žiline, Sládkovičove, Košiciach a Dolnom Kubíne.

Z dočasného riešenia trvalé zázemie

Zaujímavé je, že mnohé projekty, ktoré vznikli ako provizórne riešenie, sa postupne stali dlhodobými. „Menšia stavebná firma si objednala kancelársky kontajner ako dočasné zázemie. Po dvoch rokoch ho rozšírila o ďalší modul a vytvorila plnohodnotné administratívne priestory,“ uvádza príklad Hojo.

Trend: modulárne bývanie a flexibilné priestory

Rastie záujem o modulárne bývanie, záhradné kancelárie, coworkingové priestory či kombinovanie viacerých kontajnerov do väčších celkov. Podľa obchodného manažéra bude dopyt po mobilných priestoroch naďalej rásť. „Rýchlosť realizácie, cenová dostupnosť a možnosť premiestnenia sú v dnešnej dynamickej dobe veľkou výhodou. Kontajnery sa stávajú plnohodnotnou alternatívou ku klasickej výstavbe,“ uzatvára Hojo.

Lodné kontajnery už dávno nie sú len oceľové boxy v prístavoch. Dnes predstavujú moderné, praktické a rýchlo realizovateľné riešenie priestoru - či už ide o podnikanie, skladovanie alebo nové formy bývania.

A práve tam, kde je dôležitý čas, mobilita a efektivita investície, dávajú kontajnery najväčší zmysel.

Musí byť SÁM SEBOU! Vlado Plevčík odtajňuje najtajnejšie súkromie: Ide s kožou na trh
Jasmina a Sanel uprostred ostreľovaných emirátov! Rytmus sa vyjadril: Chcel som im pomôcť, ale...
Slovenský reprezentant Marián Kovačócy hovorí o modernizácii Národného streleckého centra
Veronika Remišová
MIRRI Developments míňa stovky tisíc eur bez výsledkov: Remišová kritizuje činnosť štátnej firmy
Dodávky ropy cez Družbu sa opäť odkladajú: Ministerstvo sleduje situáciu
Sú z nich rozkošné
Sú z nich rozkošné parťáčky: Osirelé medvedie sestry robia pokroky! Poriadne prekvapili aj ošetrovateľov
Domáce
Víkendový incident v Petržalke: Žena poškodila sedem áut na Mánesovom námestí, polícia zasahovala
Francúzsky prezident Emmanuel Macron.
Francúzsko posilní jadrový arzenál: Macron oznamuje zvýšenie počtu hlavíc a nové odstrašovanie v Európe
Zahraničné
Turisti v Dubaji: Sedeli
Maďarský premiér Viktor Orbán.
Maďarsko rozširuje ochranu energetiky: Orbán vyzýva Ukrajinu na okamžité obnovenie dodávok ropy
AKTUALIZUJEME Grécko vysiela pomoc na
FOTO Všetkým vytrela zrak: Gwyneth
Vladislav Plevčík v divadelnej
Slávna skupina rieši PROBLÉM
Jasmina a Sanel uprostred
HOROR v jasliach! Chcela
FOTO Doryanthes palmeri
Múzeum výkalov má 5-hviezdičkové
Osudová CHYBA z nej
Ako sú na tom
Nové lety z Bratislavy
Zmeny a nové povinnosti
Ako nájsť cestu za zdravou pokožkou? Slovenská značka má recept, ktorý ocení každá žena
3 kľúčové komodity v plameňoch: Útok na Irán okamžite mení ceny! Koľko si priplatíme na pumpe?
Slováci sú ohľadom svojich financií optimistickejší, v peňaženke to však zatiaľ nevidia!
Ako sú na tom ceny potravín na Slovensku? V tomto reťazci ich nájdete o pätinu nižšie ako pred rokom
365.bank rozširuje ponuku: Klienti získajú poistné produkty ČSOB Poisťovne priamo v banke
Telefónne linky žeravejú, prišla uzávierka prestupov: Ktorý Slovák v NHL sa bude sťahovať?
Kontroverzný návrh FIFA: Zakryješ si ústa, ideš von! Infantino navrhuje prísne tresty
Slovenskému biatlonu svitá na pekné časy: Skvelý výsledok v mix štafete kadetov
Horúca aktualita z Niké ligy! Cifranič skončil na lavičke Tatrana, klub má vytipovaných kandidátov
Chystajú sa ďalšie zmeny v prímestskej doprave v Bratislavskom kraji
Tesla ponúkne aj rodinnú verziu Modelu Y. 7 miest a AWD k tomu
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Získajte stabilnú prácu v Holandsku s týždenným platom a ubytovaním
Inšpektoráty práce pritvrdzujú: Pripravte sa na mimoriadne akcie po celom Slovensku!
Pracovný horoskop na marec: Koho čaká vyčerpanie a kto by mal zmeniť prácu?
Nerobte tieto chyby: Prečo sa vám nedarí šetriť a ako to konečne zmeniť
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Tradičné zemiakové placky ako od babky: Vyskúšajte tento chutný recept!
Vláčna bábovka: Triky, s ktorými bude chutná viac dní po upečení
USA prvýkrát odpálili novú balistickú strelu PrSM proti Iránu. Operácia Epic Fury odhalila, čo táto zbraň naozaj dokáže
Netflix odštartoval marec silným výberom. Tieto filmy si už môžeš pozrieť a ďalšie pribudnú o pár dní
Vedci objavili diétu, ktorá prinúti telo spaľovať tuk aj bez cvičenia. Úbytok hmotnosti dosiahol približne 10 % za sedem dní
Nová aplikácia ťa upozorní, keď ťa bude niekto sledovať cez chytré okuliare. Je dostupná zadarmo
Ešte aj toaleta je štýlovejšia ako mnohé byty! O trendy a priemernosť tu nešlo, no ich dom vyzerá inak, ako sme zvyknutí
Tieto domácnosti si starnutie vážia a rozbité veci ešte opravujú. Štýlu wabi-sabi podľahol už aj Kanye West
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
5 najčastejších chýb, ktoré robíme v marcovej záhrade
Ako získať maximálny zisk zo slnka pomocou fotovoltických panelov
Záhony bez rýľovania? Ako pripraviť pôdu na jar bez zbytočnej námahy
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Najväčší omyl žien v spálni: Mužov toto vôbec nevzrušuje
Sú z nich rozkošné
Fico chcel zastaviť dodávky
Grécko vysiela pomoc na
Dym stúpa z libanonskej
