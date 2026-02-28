Sobota28. február 2026, meniny má Zlatica, zajtra Albín

Napätie na Blízkom východe má odozvu aj na Slovensku: Polícia prijala bezpečnostné opatrenia

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Daniel Stehlík)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - V súvislosti s aktuálnym vývojom bezpečnostnej situácie na Blízkom východe prijala aj polícia preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré sú zamerané predovšetkým na prevenciu a včasnú identifikáciu prípadných rizík a prevenciu radikalizačných prejavov. Prezídium Policajného zboru o tom informovalo na sociálnej sieti.

Spresnilo, že cieľom všetkých prijatých krokov je zabezpečenie verejného poriadku a ochrana života, zdravia a majetku občanov na území Slovenska. „Situáciu priebežne monitorujeme v úzkej spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami a sme pripravení operatívne reagovať na prípadné zmeny vývoja,“ dodala polícia.

 
 

V Iráne sa v sobotu ráno po spoločnom izraelsko-americkom vojenskom zásahu ozývali výbuchy. Hlásili ich z viacerých miest vrátane Teheránu, Isfahánu, Komu, Tabrízu či Kermánšáhu. Americký prezident Donald Trump oznámil, že cieľom týchto „veľkých bojových operácií“ je odstrániť hrozbu, ktorú predstavuje iránsky režim. Irán v odvete zaútočil raketami na Izrael.

Viac o téme: Bezpečnostné opatreniaPolícia SlovenskoIránIzrael
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident reaguje na konflikt: Blízky východ potrebuje mier, tvrdí Pellegrini
Domáce
Weiss po ÚTOKU v
Weiss po ÚTOKU v Iráne Trumpovi poriadne naložil: Jeho slová po výhre po voľbách ležia totálne v troskách!
Domáce
Ilustračné foto
Slovensko reaguje na konflikt Izraela a Iránu: Apeluje na návrat k diplomacii
Domáce
Bezpečnostný analytik pri pohľade
Bezpečnostný analytik pri pohľade na Irán: Nedalo sa to NEČAKAŤ, toto nebude pre Izrael a USA rýchlovka!
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Trump sa prihlásil k útokom na Irán, ktoré vedú spolu s Izraelom, TOTO sú jeho dôvody
Správy
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Juraj Kucka: Každý jeden zápas na ME bude boj
Futbal
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Prezident Európskej federácie malého futbalu Peter Králik: Verím, že to bude najvydarenejší šampionát
Futbal

Domáce správy

Napätie na Blízkom východe
Napätie na Blízkom východe má odozvu aj na Slovensku: Polícia prijala bezpečnostné opatrenia
Domáce
Weiss po ÚTOKU v
Weiss po ÚTOKU v Iráne Trumpovi poriadne naložil: Jeho slová po výhre po voľbách ležia totálne v troskách!
Domáce
Prezident SR Peter Pellegrini.
Prezident reaguje na konflikt: Blízky východ potrebuje mier, tvrdí Pellegrini
Domáce
Najvyššie položená zjazdovka na Slovensku spúšťa prevádzku už v utorok
Najvyššie položená zjazdovka na Slovensku spúšťa prevádzku už v utorok
Prešov

Zahraničné

Emmanuel Macron
Macronovi pretiekol pohár trpezlivosti: Útoky USA v Iráne boli posledná kvapka, okamžite REAGUJE!
Zahraničné
ONLINE MIMORIADNE Vojna v Iráne
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ AKTUÁLNE Peklo na Blízkom
AKTUÁLNE Peklo na Blízkom východe: Výbuchy hlási Dubaj, Abú Zabí aj Doha, prvých 40 obetí dievčenskej školy!
Zahraničné
AKTUALIZOVANÉ Český minister Macinka vyslovil
Český minister Macinka vyslovil to, čoho sa všetci báli: Konflikt môže trvať celé týždne!
Zahraničné

Prominenti

Boris Kollár zabezpečil Laure
Kollárova EX Laura: Po rozchode veľké trápenie! A konečne slobodný Boris? Ten sa na tom zabáva
Domáci prominenti
Premiéra filmu Šviháci. Na
Malachovská o ZOZNÁMENÍ s manželom: Na Ivetu použil Martin TRÚFALÝ trik! Je to švihák
Domáci prominenti
FOTO Demi Moore
WOW! Úplne iná žena: Demi Moore s novým účesom nespoznáte! Vyzerá ako z Matrixu
Zahraniční prominenti
Fredy Ayisi
Fredy Ayisi skončil v bolestiach na operačnom stole: TOTO je výherným lístkom do života!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Bývalá letuška Ryanairu varuje:
Bývalá letuška Ryanairu varuje: TOTO sedadlo je čistý podvod! Ak si takto zbalíte notebook, ohrozujete celé lietadlo
Zaujímavosti
Vaše deti budú nadšené:
Vaše deti budú nadšené: Toto je 10 najlepších rodinných hotelov Európy
dromedar.sk
Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI:
Robotické vysávače sa ZBLÁZNILI: Hackeri ich ovládli na diaľku, majiteľom nadávali a NAHÁŇALI ich po byte!
Zaujímavosti
Antarktída, ako ju poznáme,
Antarktída, ako ju poznáme, končí: Vedci zverejnili NAJHORŠÍ SCENÁR, z ktorého naskakujú ZIMOMRIAVKY!
Zaujímavosti

Dobré správy

Zmeny a nové povinnosti
Zmeny a nové povinnosti na Slovensku v roku 2026: Viete, čo všetko vás čaká?
Domáce
Ťažký rozvod aj hroziaca
Ťažký rozvod aj hroziaca rakovina: Miška z MasterChefa prešla skúškami, dnes pomáha druhým
feminity.sk
Nové lety z Bratislavy
Nové lety z Bratislavy otvárajú Slovákom svet: Pozrite si prehľad tých najlepších
Domáce
Zdroj: Getty Images
Slovenská firma predstavuje nový hit: Zamiluje si ho každá žena
plnielanu.sk

Ekonomika

Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Test pre vaše mozgové bunky: Uhádnete najznámejšie značky sveta zo zašifrovaného odkazu? (kvíz)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Koniec jednej éry, Samsung to balí: Pozrite si archívne zábery, ako Dzurinda vítal Kórejčanov v bývalej nábytkárni! (foto)
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Chcete štátny dlhopis? Od pondelka si ho môžete kúpiť v týchto piatich bankách, pozor na podvody!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!
Ďalšia tvrdá rana pre slovenský priemysel: Samsung balí kufre, stovky zamestnancov dostanú výpovede!

Šport

Skvelý výkon v podaní slovenského reprezentanta: V nemeckom stredisku atakoval pódiové pozície
Skvelý výkon v podaní slovenského reprezentanta: V nemeckom stredisku atakoval pódiové pozície
Biatlon
VIDEO Fenomenálna Nemka vyhrala super-G pri absencii Shiffrinovej, na trati sa odohral ďalší horor
VIDEO Fenomenálna Nemka vyhrala super-G pri absencii Shiffrinovej, na trati sa odohral ďalší horor
Lyžovanie
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
VIDEO Pohroma tradičnej slovenskej značky: Pád neodvrátilo ani obrovské prekvapenie na Slovane
Tipsport liga
Ďaloga otvorene prehovoril o reprezentačnom trénerovi Országhovi: Nejaké veci sa zmenili
Ďaloga otvorene prehovoril o reprezentačnom trénerovi Országhovi: Nejaké veci sa zmenili
Reprezentácia

Auto-moto

TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
TEST: Mini JCW - žltý čmeliak bzučí, vrčí, kúše, letí
Klasické testy
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Začína sa výstavba posledného z troch chýbajúcich úsekov diaľnice D3
Ekonomika
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Nové Audiny zaplatia za tankovanie i parkovanie a keď treba, objednajú umytie
Novinky
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Autobusom do Chorvátska? RegioJet spúšťa predaj lístkov. Ceny sú zaujímavé
Doprava

Kariéra a motivácia

Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Chcete pracovať z domu? 5 tipov, ako presvedčiť šéfa na hybrid
Prostredie práce
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Tajomstvá úspešných: Ako spravovať peniaze a kariéru súčasne
Rady, tipy a triky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Nová éra na slovenskom trhu práce: Mladí preberajú kormidlo a diktujú podmienky
Prostredie práce
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job
Home office, office alebo hybrid? Naši čitatelia v tom majú jasno: Toto je náš „dream job"
Prostredie práce

Varenie a recepty

Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Poctivá chrenová omáčka – rýchly a jednoduchý recept.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Prepichovať alebo nie? Pri klobásach a jaterniciach platia v rúre opačné pravidlá.
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Chyby pri zdobení chlebíčkov: Prečo vaše nie sú ako z lahôdok?
Rady a tipy
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos s medom a horčicou, ktorý vám konečne zachutí!
Losos

Technológie

Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Samsung zdvihol Appleu cenu RAM o 100 percent. Tvoj ďalší iPhone či Mac môže byť drahší
Apple
Na Antarktíde máme gravitačnú dieru, hovoria vedci: Konečne vedia, ako mohla táto anomália vzniknúť
Na Antarktíde máme gravitačnú dieru, hovoria vedci: Konečne vedia, ako mohla táto anomália vzniknúť
Veda a výskum
Rusko skupuje domy pri vojenských základniach v Európe. Spravodajci varujú pred „trójskymi koňmi“
Rusko skupuje domy pri vojenských základniach v Európe. Spravodajci varujú pred „trójskymi koňmi“
Moderná vojna a konflikty
Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Anthropic povedal Pentagonu nie. Z Clauda neodstráni brzdy pre armádne použitie ani masové sledovanie
Armádne technológie

Bývanie

Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
Už od začiatku chceli, aby bol nadčasový. Byt pôsobí jednoducho, no uspokojil by aj náročné požiadavky
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
VIDEO: Stačila čiastočná premena a atmosféra v dome vo Vrakuni je úplne iná! Po 2 mesiacoch majú opäť perfektné priestory
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
Zatepľovacia sezóna sa blíži. Čo nepodceniť?
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!
7 izbových rastlín, ktoré sa perfektne hodia na zavesenie či do políc. Sú ako dekorácia a priestor krásne rozžiaria!

Pre kutilov

Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Už žiadne čakanie na zovretie vody! S týmto postupom pripravíte dokonalé vajcia nasucho
Recepty
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Lahodná cesnaková nátierka bez nepríjemného dychu? Takto si ju pripravíte do pár minút
Recepty
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Rodičia vyrobili dcére unikátnu posteľ so šmýkačkou a hojdačkou
Nábytok
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Vyzerá váš trávnik po zime ako katastrofa? Urobte túto jednu vec a susedia vám budú na jar závidieť
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Hailey Bieber v interview otvorene o svojom synovi, Jackovi: Toto sú jeho míľniky a čo otázka budúcnosti a ďalších detí?
Zahraničné celebrity
Hailey Bieber v interview otvorene o svojom synovi, Jackovi: Toto sú jeho míľniky a čo otázka budúcnosti a ďalších detí?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Emmanuel Macron
Zahraničné
Macronovi pretiekol pohár trpezlivosti: Útoky USA v Iráne boli posledná kvapka, okamžite REAGUJE!
Weiss po ÚTOKU v
Domáce
Weiss po ÚTOKU v Iráne Trumpovi poriadne naložil: Jeho slová po výhre po voľbách ležia totálne v troskách!
MIMORIADNE Vojna v Iráne
Zahraničné
MIMORIADNE Vojna v Iráne ZAČALA: Trump a Izrael udreli v Teheráne, krajina hlási raketový protiútok!
AKTUÁLNE Peklo na Blízkom
Zahraničné
AKTUÁLNE Peklo na Blízkom východe: Výbuchy hlási Dubaj, Abú Zabí aj Doha, prvých 40 obetí dievčenskej školy!

Ďalšie zo Zoznamu