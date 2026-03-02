Totálny chaos a zúfalstvo na luxusnej dovolenke: Zrušené lety a boj o nocľah! Turisti uviazli aj na Maldivách

MALE - Zrušené lety, tisíce zmätených cestujúcich a preplnené terminály. Dovolenky Poliakov na Maldivách sa v priebehu niekoľkých hodín zmenili na dramatický boj o návrat domov. Po útoku na Irán totiž došlo k uzavretiu vzdušného priestoru nad Spojenými arabskými emirátmi, čo paralyzovalo leteckú dopravu v celom regióne. Jedna z uviaznutých turistiek, Zofia Pietrzak, opísala situáciu, ktorá sa podľa nej zmenila na „úplný chaos bez informácií a bez pomoci“.
Zofia Pietrzak cestovala s manželom z Maldivov do Poľska s prestupom v Šardži. Ešte deň pred plánovaným odletom nič nenasvedčovalo tomu, že by ich cesta mala byť ohrozená, píše portál Wirtualna Polska. „Vedeli sme o útoku na Irán, ale nikde sa nepísalo, že by to mohlo ovplyvniť prestupy v SAE,“ uviedla.
Situácia sa zmenila večer pred odletom, keď prišla správa o úplnom uzavretí vzdušného priestoru nad Emirátmi. Ráno sa na letisku v Male začali zhromažďovať stovky, neskôr tisíce turistov, ktorým lety zrušili. „Prakticky žiadne informácie. Na infopultoch nás posielali k leteckým spoločnostiam, tie však samy nič nevedeli,“ opísala Pietrzak.
Cestujúci dostali len dve možnosti: čakať na opätovné otvorenie vzdušného priestoru alebo zrušiť letenku a hľadať si nový let na vlastnú päsť. To sa však ukázalo ako takmer nemožné. „Lety do Európy boli vypredané na týždeň dopredu, teraz už aj na dva. Niektorým sa podarilo kúpiť letenky s piatimi prestupmi cez Thajsko, Turkmenistan či Kuala Lumpur,“ dodala.
Boj o nocľah
S pribúdajúcimi hodinami sa situácia dramatizovala. Najväčším problémom sa stalo ubytovanie. „Na najbližšie tri dni neboli žiadne voľné izby. Každý nocľah na ostrove znamená vysoké náklady, presun loďou a ďalšie výdavky,“ vysvetlila turistka.
Zofia a jej manžel mali šťastie – podarilo sa im rezervovať izbu v Male. Mnohí ďalší však takú možnosť nemali. „Trinásť Poliakov, ktorí cestovali s rodinami, nenašlo žiadny nocľah. Nakoniec prespávajú na lodi, ktorá zostala voľná, pretože ďalšia skupina turistov už nedorazila,“ opísala Pietrzak.
Chaos a priestor na podvody
V chaose bez informácií sa turisti začali organizovať cez WhatsApp. V skupine je už takmer 200 ľudí, ktorí sa snažia nájsť alternatívne možnosti dopravy, vrátane charterových letov.
Pomoc od poľských úradov však podľa cestujúcich neprichádza. „Registrácia v systéme Odyseusz nič nepriniesla. Najbližší konzulát je v indickom Dillí a nikomu sa tam nepodarilo dovolať. Prišla len SMS z ministerstva, aby sme kontaktovali prepravcov,“ uviedla Pietrzak. Jej rodina sa snaží intervenovať v Poľsku, no bez výsledku.
Nedostatok oficiálnych informácií vytvára priestor pre paniku aj podvody. „Ceny leteniek prudko rastú. Objavujú sa pochybné ponuky z neznámych stránok. Sú tu ľudia s malými deťmi, starší ľudia, mnohí sú v obrovskom strese,“ dodala.
Návrat domov v nedohľadne
Podľa aktuálnych údajov sa najbližšie bezpečné lety do európskych uzlov, ako Frankfurt či Londýn, objavujú až v polovici marca. „Nevieme, čo robiť. Či kupovať drahé letenky, alebo čakať. Je tu obrovský chaos,“ uzavrela Pietrzak.
Ministerstvo cestovného ruchu Maldív uviedlo, že turistom dotknutým narušením leteckej dopravy je umožnené zotrvať v krajine bez sankcií za prekročenie povoleného pobytu, pričom odchody cestujúcich sú koordinované v spolupráci s imigračnými orgánmi, leteckými spoločnosťami a turistickými zariadeniami.