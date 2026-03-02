Diaľničné známky sa dajú kúpiť aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty

BRATISLAVA - Motoristi si elektronické diaľničné známky môžu kúpiť už aj na vybraných pobočkách Slovenskej pošty. Na ôsmich hlavných krajských poštách je od 1. marca možné podávať aj žiadosti o oslobodenie od úhrady elektronickej diaľničnej známky, informovala v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
„Do siete kamenných predajní sme v spolupráci so Slovenskou poštou zaradili všetky pobočky v krajských mestách, v ktorých si budú môcť motoristi kúpiť elektronickú diaľničnú známku. Vyšli sme tak v ústrety tým vodičom, ktorí preferujú fyzický nákup známky pred online nákupom,“ povedal riaditeľ úseku spoplatnenia a IT NDS Peter Braška. Predaj diaľničných známok na poštách je bez poplatkov navyše.
ŤZP môžu požiadať o oslobodenie
Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorí disponujú parkovacím preukazom, budú môcť na pošte vybaviť aj žiadosť o oslobodenie od úhrady diaľničnej známky. „Samozrejme, túto žiadosť môžu záujemcovia naďalej podávať aj elektronicky cez formulár na našej webovej stránke www.eznamka.sk, alebo poslať listovou zásielkou s potrebnými prílohami,“ potvrdil Braška.
Osobné podanie pre staršiu generáciu
Množstvo žiadateľov, najmä staršej generácie, uprednostňuje osobné podanie žiadosti. „Po novom tak môžu svoju žiadosť podať aj v každom krajskom meste na Pošte 1, tzv. hlavnej pošte,“ dodal Braška. V tomto prípade je potrebné počítať s manipulačným poplatkom podľa cenníka Slovenskej pošty.
„Slovenská pošta je viac než len tradičný poskytovateľ poštových služieb. Systematicky rozširujeme naše portfólio tak, aby sme boli pre ľudí dostupným a spoľahlivým partnerom v rôznych životných situáciách,“ informoval generálny riaditeľ Slovenskej pošty Vladislav Kupka. Aj spolupráca s NDS podľa neho potvrdzuje, že cez svoju sieť pobočiek prinášajú verejné služby bližšie k občanom, najmä k tým, ktorí uprednostňujú osobný kontakt pred online komunikáciou.
Online predaj iba cez eznamka.sk
Diaľničiari opäť upozornili motoristov využívajúcich online nákup, že jedinou oficiálnou predajnou internetovou stránkou na nákup diaľničných známok je web www.eznamka.sk. „So žiadnymi ďalšími online predajnými kanálmi NDS nespolupracuje. Ceny na rôznych sprostredkovateľských portáloch sa pritom líšia od tých oficiálnych, často sú motoristom účtované rôzne poplatky navyše,“ dodali z mediálnej komunikácie NDS. Nákup cez takýchto sprostredkovateľov komplikuje aj reklamačný proces.