Pozor na podvodníkov: Falošné diaľničné známky opäť okrádajú vodičov

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opakovane zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok. Motoristov upozornila na ďalšiu podvodnú stránku, ktorá im ponúka elektronické diaľničné známky. Kupujúci síce zaplatí, no diaľničnú známku nedostane, zároveň odovzdá svoje osobné údaje neznámym podvodníkom, informovala v piatok NDS.
Podvodná anonymná stránka podľa diaľničiarov mimoriadne verne kopíruje vizuál ich oficiálneho predajného kanála www.eznamka.sk. Jediný rozdiel je v doméne, podvodná stránka totiž končí na .shop. NDS pripomenula, že oficiálny predaj vždy prebiehal a aj bude prebiehať len na stránke so slovenskou doménou. „Charakter podvodnej stránky naznačuje aj absencia akýchkoľvek ďalších podstránok, čiže žiadne informácie o všeobecných podmienkach úhrady či odkaz na kontaktný formulár,“ uviedli z mediálnej komunikácie NDS.
Podvodná stránka láka vodičov
Diaľničiari okamžite zareagovali a v súčasnosti robia všetko pre to, aby čo najskôr dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Dovtedy však motoristov prosia o zvýšenú pozornosť, aby zbytočne neprišli o peniaze. „Národná diaľničná spoločnosť pravidelne apeluje na motoristov, aby sa nenechali oklamať podvodníkmi a aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom www.eznamka.sk, cez aplikáciu eZnamka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest,“ podotkli z mediálnej komunikácie. Motoristi v takom prípade budú mať istotu, že diaľničnú známku skutočne zakúpia.