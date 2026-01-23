Nový nebezpečný PODVOD! Pozor na falošné stránky na predaj diaľničných známok: Ľudia skončia bez peňazí aj známky

BRATISLAVA - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) varuje motoristov pred podvodnými stránkami s predajom elektronických diaľničných známok. Kupujúci síce zaplatí, no diaľničnú známku nedostane, zároveň odovzdá svoje osobné údaje neznámym podvodníkom. Diaľničiari opäť pripomínajú, že jediná oficiálna webstránka s predajom diaľničných známok je www.eznamka.sk.
Národná diaľničná spoločnosť zaznamenala pokusy o podvodný predaj diaľničných známok. "Na internete sa zjavila anonymná stránka, ktorá verne napodobnila dizajn jedinej oficiálnej predajnej stránky elektronických diaľničných známok – www.eznamka.sk," upozornila NDS s tým, že okamžite zareagovali a dosiahli zablokovanie podvodnej stránky. Vo štvrtok sa však podvodná stránka objavila na novej internetovej doméne. Diaľničiari uvádzajú, že naďalej využívajú všetky dostupné právne možnosti, aby podvodné konanie zastavili.
Napriek tomu NDS apeluje na motoristov, aby sa nenechali oklamať podvodníkmi a aby elektronické diaľničné známky nakupovali výlučne prostredníctvom www.eznamka.sk, cez aplikáciu eznamka alebo prostredníctvom oficiálnych predajných miest. "Vďaka tomu budú mať istotu, že diaľničnú známku skutočne zakúpia," dodáva na záver.