Internetom koluje nebezpečný trend: Ľudia užívajú antibiotiká bez predpisu! Odborníci bijú na poplach

BRATISLAVA - Niektoré trendy, ktoré sa šíria sociálnymi sieťami, sú šokujúce. Patrí k nim aj takzvaná „Antibiotic challenge“. Ľudia konzumujú antibiotiká bez lekárskej indikácie a to často aj na prblémy, na ktoré vôbec určené nie sú. Užívaním liekov si takmôžu viacuškodiť, ako pomôcť.
Tento trend predstavuje vážnu hrozbu pre verejné zdravie. Zvyšuje riziko rozvoja antibiotickej rezistencie, narúša črevný mikrobióm a môže spôsobiť závažné zdravotné problémy. Fenomén často vzniká pod vplyvom neodborných odporúčaní influencerov alebo marketingových tvrdení. „Antibiotiká sú určené na liečbu bakteriálnych infekcií. Používanie antibiotík pri vírusových alebo iných ochoreniach je nielen neúčinné, ale môže vážne poškodiť zdravie,“ upozorňuje farmaceutka Lenka Čorbová z lekárne Dr. Max v Bardejove. „Riziko spočíva v nesprávnom pochopení rozdielu medzi vírusovými a bakteriálnymi infekciami, čo vedie pacientov k presvedčeniu, že antibiotiká sú univerzálnym liekom na každé infekčné ochorenie.
Neuvážené užívanie antibiotík môže mať rôzne závažné následky, ako je vznik antibiotickej rezistencie, poškodenie črevnej mikroflóry, narušenie prirodzenej funkcie imunity či zvýšené riziko zápalových ochorení čriev, hnačky, či dokonca poškodenie pečene a obličiek. „Príkladom neodborného užívania antibiotík je napríklad liečba akné. Toto je komplexné ochorenie, ktorého liečba si vyžaduje individuálny prístup, pričom antibiotiká by mali byť súčasťou liečby len na základe odporúčania lekára,“ varuje Čorbová.
Jedným z najväčších problémov neuváženého užívania antibiotík je rozvoj antibiotickej rezistencie. Tento jav podľa sieti lekární vedie k vzniku baktérií, ktoré sú odolné voči bežným antibiotikám. To znamená, že liečba bežných infekcií sa stáva čoraz ťažšia. Rezistentné baktérie môžu spôsobiť ťažšie liečiteľné infekcie a vyžadovať silnejšie, často toxickejšie lieky, ktoré predlžujú hospitalizáciu a zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť. „Každé zbytočne užité antibiotikum prispieva k rozvoju rezistencie, ktorá môže do budúcnosti znemožniť liečbu bežných ochorení,“ vysvetľuje odborníčka z lekárne.
Odborníci sa zhodujú, že prevencia tohto trendu spočíva v zodpovednom prístupe k antibiotikám. Odporúčania zahŕňajú obmedzenie neuváženého užívania antibiotík, zvýšenie zdravotnej gramotnosti a edukácie o správnom používaní antibiotík či kontrolu nelegálneho predaja antibiotík, Ďalej sem patrí tiež neuvážené používanie dostupných diagnostických testov (napr. CRP testy, COVID-19 a chrípka testy), ktoré pomáhajú stanoviť správnu potrebu antibiotickej liečby. „Antibiotiká patria medzi najväčšie objavy v oblasti farmácie, no ich sila spočíva v správnom, uváženom používaní. Naše zdravie závisí na tom, aby sme ich využívali zodpovedne a len v prípadoch, keď sú naozaj potrebné,“ uzatvára Čorbová.