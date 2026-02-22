V Česku sťahujú z trhu známe liečivé prípravky: Doma v lekárničke ich má asi každý!

PRAHA - Český Štátny ústav pre kontrolu liečiv (SÚKL) informoval o stiahnutí niekoľkých šarží bežne používaných mastí a krémov. Týka sa to napríklad prípravkov Framykoin, Fungicidin Léčiva, Hydrocortison Léčiva, Ophthalmo-Septonex či Heparoid.
Ústav o tom informuje na svojom webe. Konkrétne ide o vybrané šarže prípravku Framykoin 3300 IU/g + 250 IU/g ung. 1×10 g, niekoľko šarží Fungicidin Léčiva 100000 IU/g ung. 10 g, Hydrocortison Léčiva 10 mg/g ung. 10 g, očných krémov Ophthalmo-Septonex 1 mg/g oph. ung. 5 g a krémov Heparoid 2 mg/g crm. 30 ga 100 g. Ľudia tieto liečivá často používajú na drobné poranenia, zápaly kože, problémy s očami či pomliaždeniny.
"Stiahnutie vyššie uvedených šarží liekov prebieha z dôvodu závady v kvalite – použitie pomocnej látky Cera Alba v nesúlade s registračnou dokumentáciou," uviedol SÚKL.
Držiteľ rozhodnutí o registrácii, spoločnost Zentiva už prijala potrebné opatrenia týkajúce sa stiahnutia niektorých šarží liečivých prípravkov a to až z úrovne z úrovne zdravotníckych zariadení. Všetky problémové šarže nájdete TU.