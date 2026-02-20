Eurposlanec Kaliňák to už nevydržal a pustil sa do Žilinku: Vtieranie sa opozícii a neobišiel ani čurillovcov!

BRATISLAVA - Politický zápas sa presunul z parlamentu a vlády aj na inštitúcie, ktoré sa zaoberajú najnovšími kauzami. Či už ide o súdy alebo Generálnu prokuratúru, aj tie sa v tomto štáte stávajú čoraz častejším terčom politických predstaviteľov. Výnimkami nie sú ani tí z Bruselu. Najnovšie svoju nespokojnosť adresoval europoslanec Smeru-SD Erik Kaliňák na generálneho prokurátora Maroša Žilinku či na jedného zo sudcov. Dôvodom sú aktuálne kauzy Mýtnik či toľko skloňovaný názorový obrat Žilinku.
Žilinka už aj podľa koaličných predstaviteľov "otočil" v momente, keď hlava štátu Peter Pellegrini vetovala vlani návrh na schválenie jeho doživotnej renty. Tá mala byť vo výške až 5000 eur mesačne a parlament toto veto následne neprelomil. Smer ho v posledných mesiacoch označuje za "politického aktivistu opozície", čo Žilinka rázne odmieta.
Ďalšie detaily Kaliňák povedal vo svojom videu na sociálnej sieti:
Kaliňák tvrdí, že Žilinka sa správa ako politický aktivista opozície, ten len prednedávnom ostro kritizoval Kolíkovú
Kaliňák však upriamil pozornosť aj na vysielanie komerčnej TV Markíza, ktorá vo vysielaní vraj upozornila, na Žilinkov „moment zlomu“. Žilinka sa pritom na nedávnej tlačovej konferencii jasne vymedzil aj voči opozičnými poslancom.
Generálny prokurátor síce priamo nespomenul, o kom hovorí, no je jasné, že pri kritike novely Trestného zákona narážal na stanoviská Márie Kolíkovej z SaS. "Je veľmi prazvláštne, ako poslankyňa hovorí o polovičatých riešeniach a že to nestačí. A čo mám robiť? Veď ja sa môžem pohybovať len v rámci svojich kompetencií, ktoré mám. Čo ja mám iné spraviť? Veď ja postupujem vždy na základe dôkladného uváženia aj po úvahe s odbornými útvarmi. Ja nie som partizán z podzemného hnutia a bude tu neviem čo robiť. Mal som pocit, že aj kolegom nie dobre padlo ďalšie vyjadrenie poslankyne, že: 'Sú na prokuratúrach jeden-dvaja prokurátori, ktorí sa budú venovať korupcii. Za to nemôžeme prokurátorovi tlieskať, musí zaznieť hlas.'. Myslím, že môj hlas zaznel odborne, vecne a spôsobom na tých plénach, kde je to potrebné a má to účinok," reagoval na opozíciu začiatkom februára Žilinka.
Kaliňák však neprestal a opieral sa aj o stanoviská novinára Mareka Vagoviča z diskusnej relácie portálu Postoj. Odvoláva sa na to, že podľa Vagoviča "Žilinka vyslal nejaký signál už smerom k opozícii". Europoslanec Erik Kaliňák tento vývoj postoja generálneho prokurátora spolu s ďalšími rozhodnutiami v iných prebiehajúcich kauzách označil za defekty právneho štátu.
Čurilovci a posuny v kauzách
"Napriek tomu minulý týždeň padlo aj viacero dôležitých rozhodnutí v boji s čurillovsko-lipšicovou hydrou," pritvrdil slovník Kaliňák a obvinil niektoré médiá a opozíciu. Tie sa podľa neho aj posledné posuny v kauze očistec "snažia vykladať ako prehru". "Keď si však namiesto statusov Lipšicovej pravej ruky Kubinu prečítate reálne rozsudky, zistíte, že v tomto súboji Dávida s Goliášom o spravodlivosť krok po kroku postupujeme," vysvetlil Kaliňák.
Kaliňákovi neušlo, že sudca Tomáš Hajduk odmietol obžalobu na Čurillovcov. Podľa neho to však neurobil z dôvodu, že by nič nespáchali. "V rozhodnutí explicitne konštatuje, že popisované skutky sa súdu javia ako napĺňajúce znaky trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. Dôvod prečo obžalobu zamietol je údajný konflikt záujmov vyšetrovateľa, ktorý sa s jedným z Čurillovcov dostal do vulgárneho konfliktu, kvôli jeho lenivosti pri nosení kancelárskeho papiera," vysvetľuje si tieto udalosti Kaliňák.
Podľa Kaliňáka vraj len "správne, zákonné rozhodnutie zabezpečí", že čurillovci sa "spravodlivosti nevyhnú". "Je ale neskutočne smiešne počuť týchto pánov nariekať o vulgarizmoch a ostrej pracovnej atmosfére, po tom čo sme mali možnosť počuť ich slovník, vulgarizmy a vyhrážky," pripomenul Kaliňák nahrávky policajne inšpekcie z čias, kedy ich predstavitelia Smeru vo svojich podobách prezentovali na tlačových konferenciách.
Očistec dopadne podobne ako Kováčik, reaguje Kaliňák
Svoju kritiku voči podľa nemu zaujatému sudcovi spomenul Kaliňák ešte v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika. Toho vraj čurillovci označovali za „Moby Dicka“. Kaliňák pripomenul, že ich vyjadrenia vraj v tom čase nevyrušili sudkyňu Pamelu Záleskú. Tej sa podľa Kaliňáka aj pre jej pochybenia nepodarilo Kováčika odsúdiť zákonne. Napriek tomu verí, že kauza Očistec dopadne podobne. V tej Najvyšší súd minulý týždeň odmietol sťažnosť obžalovaného Tibora Gašpara. Najvyšší orgán ale podľa Kaliňáka zároveň prikázal sudcovi špecializovaného súdu vysporiadať sa s námietkami voči zaujatosti čurillovcov.
"No a keďže obžaloba už bola prijatá a čurillovci písali o Gašparovi identické veci ako o Kováčikovi, sudca nebude mať v kontexte rozhodnutia dovolacieho súdu na výber. Bude musieť oslobodiť Gašpara, Bödöra, Kováčika a ďalších nakoľko došlo k porušeniu ich práva na obhajobu. To je cena za čurillovské skratky, ktoré Lipšic so svojim mediálnym stádom roky kryl,“ nazdáva sa v prípade ďalšieho vývoja europoslanec Kaliňák.