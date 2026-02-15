Nedeľa15. február 2026, meniny má Pravoslav, zajtra Ida, Liana

Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť

Maroš Žilinka Zobraziť galériu (2)
Maroš Žilinka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Generálny prokurátor Maroš Žilinka odmietol vyjadrenia predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), ktoré zazneli na nedeľnej tlačovej besede k úpravám legislatívy o spolupracujúcich osobách. Premiérove výroky označil na sociálnej sieti za útok na slovenskú prokuratúru ako aj na svoju osobu vo funkcii generálneho prokurátora, ktorý v demokratickom a právnom štáte nemožno akceptovať.

„Ide nielen o útok, ale aj o celkom zjavnú snahu o ovplyvňovanie činnosti generálneho prokurátora a prokuratúry zo strany najvyššieho predstaviteľa výkonnej moci, ktorej súčasťou prokuratúra nie je. A to nikdy nedopustím,“ uviedol Žilinka.

 
 

Predseda vlády kritizoval podanie generálneho prokurátora na Ústavný súd (ÚS) SR, ktorým napadol novelu Trestného poriadku týkajúcu sa spolupracujúcich osôb. Označil to za nepriateľské gesto voči vláde a tvrdil, že prokuratúra vstúpila do politického súboja na strane opozície. Vyslovil aj podozrenie, že vedenie prokuratúry má záujem na zmene vládnej koalície a že generálny prokurátor chráni opozičné subjekty pred trestným stíhaním.

Sú to GAUNERI a udavači! Fico chce ZRUŠIŤ inštitút kajúcnika: VIDEO Pred novinármi púšťal nahrávky Imreczeho Prečítajte si tiež

Sú to GAUNERI a udavači! Fico chce ZRUŠIŤ inštitút kajúcnika: VIDEO Pred novinármi púšťal nahrávky Imreczeho

Generálny prokurátor v reakcii uviedol, že takéto tvrdenia nemajú oporu v realite a predstavujú snahu o ovplyvňovanie činnosti prokuratúry zo strany výkonnej moci. Zároveň odmietol, že by pri výkone funkcie prihliadal na záujmy politických strán či verejný tlak.

archívne video

Žilinka počas hodiny otázok odmietol kritiku koaličných politikov (Zdroj: TASR/Martina Kriková)

Podanie na Ústavný súd SR označil za odbornú a právnu reakciu na prijatú legislatívu, o ktorej protiústavnosti je presvedčený. „Povedať, že ‚generálny prokurátor sa podaním na ÚS postavil na stranu udavačov a gaunerov‘, je jednoducho nehanebnosť. Čo si to vôbec dovoľujete, pán predseda vlády SR? Skutočne ste stratili súdnosť?,“ uviedol generálny prokurátor. Zdôraznil, že svoju ústavnú a zákonnú pôsobnosť nikdy nekoordinoval so žiadnym politikom.

Viac o téme: Robert FicoPremiérMaroš ŽilinkaProkuratúra
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Inštitút kajúcnika rozdelil politickú
Inštitút kajúcnika rozdelil politickú scénu: Koalícia chce zmeny, opozícia varuje pred ohýbaním práva
Domáce
FOTO Marian Kočner
Kočnerove slová v Pezinku: Chystá sa prehovoriť! Súdu poslal jasný odkaz a žiada špeciálnu techniku
Domáce
Marian Kočner
Dnes má súd v kauze vraždy Jána Kuciaka pokračovať výsluchom Mariana Kočnera
Domáce
Výbor o daňových podvodoch
Výbor o daňových podvodoch nebol uznášaniaschopný: Opozícia a koalícia sa sporia o vplyv trestnej novely
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
V Dánsku nájdete kruhové pevnosti, ktoré si stavali Vikingovia
Cestovanie
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Tlačová konferencia amerického ministra zahraničia Marca Rubia a premiéra Roberta Fica
Správy
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Marco Rubio sa stretol s Robertom Ficom v Prezidentskom paláci
Správy

Domáce správy

Žilinka po Ficovej tlačovke
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
Domáce
Horskí záchranári pomáhali pod
Horskí záchranári pomáhali pod Babou horou vyčerpanému poľskému turistovi
Domáce
FOTO STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave:
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave: Bizarný zásah na Valentína, FOTO toto ste ešte nevideli!
Domáce
Pripravte sa na obmedzenia v Žiline, revitalizácia Starého bulváru sa začína už tento mesiac
Pripravte sa na obmedzenia v Žiline, revitalizácia Starého bulváru sa začína už tento mesiac
Regióny

Zahraničné

FOTO Marco Rubio
USA chcú, aby všetky krajiny konali vo svojom národnom záujme, uviedol Rubio
Zahraničné
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera
Zahraničné
Šokujúca realita života v
Šokujúca realita života v Rusku: Dve hodiny od Moskvy bežne vypínajú internet
dromedar.sk
Kim Čong-un
Kim Čong-un poslal list Vučičovi, chce posilňovať vzťahy so Srbskom
Zahraničné

Prominenti

Angie Mangombe
Zatajila, že je TEHOTNÁ a nastúpila do MMA zápasu: Známa Češka sa obhajuje... Nie som MONŠTRUM!
Domáci prominenti
Michelle Obama
Prvá dáma sa asi zbláznila: Michelle Obama si dala spraviť 10 piercingov počas jedného sedenia!
Zahraniční prominenti
Možné je všetko!
Jablonský sa pohybuje po TENKOM ĽADE: Najnovšie sa PUSTIL aj do vlastného zamestnávateľa!
Domáci prominenti
Vnuk (35) Petra Jandu
Vnuk (35) Petra Jandu si ZMENIL POHLAVIE: Úprimná spoveď speváka... Bol to ŠOK!
Domáci prominenti

Zaujímavosti

NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia
NAJBOHATŠÍ bezdomovec sveta? Ľudia mu zo súcitu hádzali drobné, on sa vozí vo vlastnom aute s vodičom!
Zaujímavosti
Váš partner vám daroval
Váš partner vám daroval len kvety? V Zimbabwe dostávajú ženy kytice z peňazí
dromedar.sk
FOTO Júlia našla pred nemocnicou
Slovenka si našla na aute ODKAZ, ktorý jej vyrazil dych: PÁR VIET za stieračom zmenilo všetko! TOTO ešte niekto robí?
Zaujímavosti
Čisté šialenstvo alebo krásna
Čisté šialenstvo alebo krásna tradícia? Američanka dala dcéram IDENTICKÉ MENÁ, internet ju nešetrí! CHAOS je slabé slovo
Zaujímavosti

Dobré správy

ZOH 2026 ANKETA, ktorá
ZOH 2026 ANKETA, ktorá rozdelí Slovensko: Ako v nej zahlasujete vy?
sportky.sk
ZOH 2026 Hokejový turnaj
ZOH 2026 Hokejový turnaj je v plnom prúde: Vedeli ste toto o našej najväčšej hviezde?
hashtag.sk
ZOH 2026 Celé Slovensko
ZOH 2026 Celé Slovensko sa už nevie dočkať: Položili ste si túto dôležitú otázku aj vy?
sportky.sk
Juraj Slafkovský (Zdroj: Budiš)
Juraj Slafkovský otvorene o zlomovom momente života: Čo mu pomáha zostať nohami na zemi?
Domáce

Ekonomika

Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Pozor na podvod: Na tejto stránke si dovolenku určite nekupujte, upozorňuje SOI!
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Luxus, ktorý vám vyrazí dych: Toto je 10 najlepších hotelov sveta za rok 2025! (foto)
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Rusi zažívajú cenový šok: Uhorky drahšie než mäso, extrémne mrazy šponujú ceny nahor!
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)
Nechávate svoje peniaze štátu? Otestujte sa, či poznáte všetky dávky a bonusy, na ktoré máte nárok! (kvíz)

Šport

ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Obrovská dráma v poslednom zápase: O možnom súperovi Slovenska rozhodlo až predĺženie
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Historický moment pre Taliansko: Najlepšie zo Sloveniek finišovala Bátovská Fialková
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 Nastala absolútne neuveriteľná situácia: Brigonenová to dokázala a má double!
ZOH 2026 Nastala absolútne neuveriteľná situácia: Brigonenová to dokázala a má double!
ZOH 2026 Miláno Cortina
ZOH 2026 V ohrození aj Kapustík: Neďaleko dejiska skokanských súťaží objavili nebezpečný predmet
ZOH 2026 V ohrození aj Kapustík: Neďaleko dejiska skokanských súťaží objavili nebezpečný predmet
ZOH 2026 Miláno Cortina

Auto-moto

FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
FOTO: Hyundai Ioniq 6 N už má slovenské cenu. Zmaže vám úškrn?
Novinky
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
TEST: BMW M5 Touring - rýchlejšie kombi neexistuje. Zabojuje aj proti 2x drahším
Testy
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
TEST: Toyota Corolla Cross - nová tvár, vylepšenia tam, kde boli žiaduce
Testy
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
TEST: Ford Capri - veľmi vydarený dizajn, solídny elektromobil
Klasické testy

Kariéra a motivácia

LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
LinkedIn secrets: Ako vás zamestnávatelia nájdu skôr než vy ich
Hľadám prácu
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Zarábajte tým, čo milujete: Ako premeniť koníčky na skutočný príjem
Rady, tipy a triky
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Frfloš kolega vás ničí? Naučte sa, ako prežiť pracovné dni bez stresu
Vzťahy na pracovisku
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Chcete zarobiť viac ako 3 000 eur? Tu sú najlukratívnejšie pracovné ponuky, ktoré nesmiete premeškať
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Bleskové žemľové knedle podľa Silvie. Poctivá príloha, ktorú zvládne aj začiatočník.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Od hrnčekovej klasiky až po luxusné verzie: 15 najlepších receptov na nadýchané bublaniny.
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Fazuľová polievka na kyslo: Kedy pridať ocot, aby sa nezrazila?
Rady a tipy
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Čo na valentínsku večeru? Menu, s ktorým zabodujete
Výber receptov

Technológie

Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Fajčenie marihuany v tomto veku môže súvisieť s pomalším starnutím mozgu, naznačuje štúdia
Veda a výskum
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
GLP-1 lieky ako Ozempic prinášajú výrazné chudnutie. Nové analýzy však spochybňujú pozadie štúdií
Veda a výskum
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Osteoartróza možno nie je jednosmerná cesta. Vedci tvrdia, že dokázali obnoviť chrupavku
Veda a výskum
Starý smartfón v zásuvke stola môže využiť ako Wi-Fi zosilňovač. Takto z neho spravíš jednoduchý repeater
Starý smartfón v zásuvke stola môže využiť ako Wi-Fi zosilňovač. Takto z neho spravíš jednoduchý repeater
Návody

Bývanie

V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
V sprche zrušte steny, vytiahnite koberec a šokujte skrinkou! Týchto 8 trendov prichádza do kúpeľní v roku 2026
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
6 izbových rastlín, ktoré lásku vyznávajú každý deň a možno ste si to nevšimli. Viaceré zvládnu i začiatočníci
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
Dom v Čachticiach je radikálne iný. Mladí chceli žiť po svojom, architekt im miesto tradície vytvoril úžasné bývanie
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?
5 nepraktických riešení, ktoré vidíme v domácnostiach, a pritom zbytočne plytvajú miestom. Čo zvoliť miesto nich?

Pre kutilov

WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
WD-40 nie je mazivo! 10 vecí, na ktoré ho používate, ale v skutočnosti im škodíte
Údržba a opravy
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Pestovanie priesad môže ísť do peňazí. Takto však ušetríte aj desiatky eur!
Záhrada
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Korková zátka v chladničke: Geniálny trik s odpadom alebo totálny nezmysel?
Údržba a opravy
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Chcete mať najkrajšie muškáty zo všetkých susedov? Urobte vo februári tieto 3 veci
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Partnerské vzťahy
Najproblematickejšie kombinácie zverokruhu: Tieto dvojice sa k sebe hodia najmenej
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Žilinka po Ficovej tlačovke
Domáce
Žilinka po Ficovej tlačovke vypenil! Čo si to dovoľujete? TOTO je nehanebnosť
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete!
Zahraničné
ŠOKUJÚCA dráma v supermarkete! Muž sa pokúsil uniesť dieťa... VIDEO Všetko natočila kamera
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave:
Domáce
STROSKOTANEC na Zemplínskej Šírave: Bizarný zásah na Valentína, FOTO toto ste ešte nevideli!
Rubio sa stretol s
Domáce
Rubio sa stretol s premiérom: VIDEO Veľké plány! Fico chce novú jadrovú elektráreň a ďalšie stíhačky F‑16

Ďalšie zo Zoznamu