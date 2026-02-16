Pondelok16. február 2026, meniny má Ida, Liana, zajtra Miloslava

Zadržané viac ako 2 tony tabaku: Colníci zabránili úniku miliónov eur na spotrebnej dani

Hliadka colného úradu zadržala na diaľnici viac ako 2 tony nelegálneho tabaku.
(Zdroj: Facebook/Finančná správa)
TASR

BRATISLAVA/TRENČÍN - Viac ako dve tony tabakovej suroviny zadržala hliadka Colného úradu Trenčín zo stanice Púchov. Nákladné vozidlo, ktoré nelegálny tabak prevážalo, zastavili príslušníci finančnej správy na diaľnici D1. Informoval o tom hovorca Finančného riaditeľstva SR Daniel Kováč.

„Predbežný únik na spotrebnej dani predstavuje viac ako 278.000 eur. Zo zadržanej suroviny by sa dalo vyrobiť približne 2,5 milióna cigariet, ktoré by sa mohli dostať na čierny trh bez zaplatenia spotrebnej dane,“ priblížil Kováč.

Poľského vodiča zastavili colníci na D1 pri Trenčíne

Poľského vodiča zastavili colníci v piatok (13. 2.) o 2.45 h na diaľnici D1 pri Trenčíne. Pri kontrole nevedel predložiť európsku licenciu. Podľa prepravného dokladu mal prepravovať 2000 kilogramov tabakovej suroviny z Bulharska do Litvy.

Colníci objavili 15 krabíc s tabakovou surovinou

Kontrolou nákladového priestoru colníci zistili, že je v ňom 15 neoznačených hnedých krabíc s obsahom pravdepodobne tabakovej suroviny. Vodiča polícia zadržala. Prípad si prevzal vyšetrovateľ Kriminálneho úradu finančnej správy, ktorý vo veci vykonáva ďalšie úkony.

V roku 2025 zaistila finančná správa viac ako 41 miliónov kusov cigariet, čím sa zabránilo finančnému úniku viac ako šesť miliónov eur na spotrebnej dani. Okrem toho zaistila takmer 100 ton tabaku, z ktorého by sa dalo vyrobiť približne 140 miliónov cigariet. Zabránili tak celkovým finančným únikom na spotrebnej dani takmer 14 miliónov eur. Množstvo zaistených cigariet stúplo v porovnaní s rokom 2024 o 88 percent, pri tabaku bol nárast o 586 percent.

