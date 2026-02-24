Vláda chystá zmenu pri hlasovaní zo zahraničia vo voľbách do NR SR, tvrdí PS

BRATISLAVA - Opozičné hnutie PS tvrdí, že vláda chystá úpravu pri voľbe zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady (NR) SR. Vidí za tým snahu o obmedzenie volebného práva. Vyzvalo premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a vládu, aby takéto zmeny v zákone nerealizovali. Informoval o tom predseda hnutia Michal Šimečka na utorkovej tlačovej konferencii.
„Informácie naznačujú, že vláda chce zákonom - konkrétne ide o zákon o podmienkach výkonu volebného práva - obmedziť hlasovanie zo zahraničia. To takým spôsobom, že namiesto hlasovania poštou, ako to je možné dnes, bude musieť občan SR žijúci v zahraničí navštíviť ambasádu a odvoliť tam,“ priblížil Šimečka. V reakcii na novinársku otázku uviedol, že PS má tieto informácie z viacerých úradov aj rezortov.
Hnutie za údajne pripravovanou zmenou zákona vidí jasný zámer vlády. Ľudia, ktorí v roku 2023 volili zo zahraničia, totiž podľa Šimečku v drvivej väčšine nevolili Smer-SD, ale strany súčasnej opozície. Ako priblížil, poštou zo zahraničia volilo 60.000 ľudí zo 104 krajín, pričom 61 percent volilo PS. Dokopy 77 percent týchto voličov podľa neho volilo opozičné strany a šesť percent volilo Smer-SD.
Šimečka skonštatoval, že premiér bude robiť všetko pre to, aby ovplyvnil výsledok volieb. Za jeho jedinú možnosť považuje ohýbať zákony a obmedzovať volebné právo. „Chcem vyzvať premiéra a vládu, aby vyvrátili tieto informácie, ktoré sa k nám dostali. Aby povedali, že nebudú hýbať volebným zákonom rok a pol pred voľbami,“ apeloval. Predsedníčka poslaneckého klubu PS Zuzana Mesterová zároveň vyzvala ostatné strany, ktoré vidia takéto veci, aby neboli ticho.